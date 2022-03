Протеже на Путин загатна за дезертьори. Украйна мисли, че Русия почва да прави държава на нейна територия

Днес (31 март) обаче подкрепа на тези думи има и в публикация в Twitter от беларуската опозиционна телевизия NEXTA. Там е публикувано изявление на бившия президент на непризнатата република Южна Осетия Едуард Кокойти, в което той моли роднините на войници от областта, изпратени в Украйна, да се въздържат от протести. И нещо повече – че има войници, които са се върнали след участие във военни действия и "никой не бива да осъжда тези момчета и да ги обвинява в малодушие". Думи, които подсказват, че има военни от Южна Осетия, които не искат да се бият в Украйна.

Eduard Kokoity, former president of #SouthOssetia reports that soldiers from his region who were sent to #Ukraine dropped their weapons and returned home. pic.twitter.com/Kb8JsJlpbb