Американски и български източници: Руснаците се изтеглят от Чернобил, има изтегляне и от Киев

Според информацията от въпросния източник от Пентагона, руснаците се изтеглят към Беларус, което беше казано и от говорителя на Пентагона Джон Кърби. Източникът обаче използва и думата "препозициониране". "Мислим, че се изтеглят, не можем да кажем къде отиват всички", каза източникът.

⚡️Pentagon: Russian occupiers start to withdraw from Chornobyl nuclear power plant.



AFP reported, citing an unnamed U.S. defense official, that Russia has begun pulling its troops out of the defunct nuclear power site after seizing control of the facility on Feb. 24.