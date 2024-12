Протестите в Грузия: 400 арестувани (ВИДЕО)

11 дни протести в Грузия и изглежда скоро няма да има край - недоволството избухна заради проведените парламентарни избори в страната, спечелени с абсолютно мнозинство от управляващата и досега прокремълска партия "Грузинска мечта". Още по време на изборния ден излязоха много данни, включително видеоклипове, за изборни манипулации, но Грузинският конституционен съд отказа да разглежда касиране на вота.

Преди това новият-стар премиер Иракли Кобахидзе обяви замразяване на преговорния процес за влизане на Грузия в ЕС до 2028 година, което съвсем нажежи протестите.

The twelfth evening of anti-government protests in Georgia: demonstrations are taking place in Tbilisi, Batumi, and Kutaisi



The protests continue, with people taking to the streets demanding the release of detainees and new elections. A key date for both the government and the… pic.twitter.com/ZILleu1XpS