Как лесно да премахнете пестицидите от плодовете и зеленчуците

Ежедневната консумация на плодове и зеленчуци е перфектна комбинация за здравето, но едно нещо трябва да се внимава, а именно храната да се измива добре и старателно преди консумация. Докато мнозина са запознати с опасностите, които консумацията на сурово месо или риба представлява за организма, те пренебрегват тези, които могат да произлязат от суровите плодове и зеленчуци, пише CNN.

Смята се, че един на всеки десет души се разболява от консумация на развалена храна, а 46 процента от заболяванията са причинени от неизмити плодове и зеленчуци. Повечето от тези храни растат на открито и са изложени на различни насекоми и болести.

Такива продукти, освен мръсотия, могат да съдържат и множество бактерии, гъбички, вируси и пестициди. Пресните продукти също могат да бъдат замърсени по време на опаковане, подготовка или съхранение. Дори продуктите, отглеждани в оранжерии, могат да съдържат микроби и пестициди, така че е важно да се измият преди консумация и ето как най-добре да го направите.

Първо, трябва да измиете добре ръцете си, за да избегнете пренасянето на бактерии и микроби от тях върху приборите ви. Най-лесният и безопасен начин за измиване на плодове и зеленчуци е на ръка под студена течаща вода.

Храните трябва да се търкат с ръце, за да се премахнат мръсотията, пестицидите и някои повърхностни бактерии. Ако храните се накисват във вода, за това трябва да се използва чист съд, а не мивката, тъй като тя също може да е пълна с бактерии.

Плодове и зеленчуци никога не трябва да се мият с препарат и белина, тъй като кората на някои плодове и зеленчуци е пореста и може да абсорбира тези химикали. Това не само може да промени вкуса и текстурата им, но и да ги направи опасни за консумация.

Оцет и сода бикарбонат

Оцет и сода бикарбонат могат да се използват за измиване на пресни продукти, тъй като намаляват броя на бактериите и пестицидите. За това най-често се използва ябълков или алкохолен оцет, като половин чаша трябва да се добави към чаша вода. Продуктите трябва да се накиснат и разбъркват от време на време в продължение на две до три минути, след което да се изплакнат с прясна студена вода в продължение на поне една минута.

Един недостатък на използването на оцет обаче е, че оцетната киселина, която съдържа, може да промени вкуса и текстурата, особено на меките плодове, ако те се накиснат за повече от три минути и не се измият добре.

Що се отнася до содата бикарбонат, около 0,84 грама сода бикарбонат на 100 милилитра вода е доказано, че инхибира растежа на бактериите върху пресните продукти. 15-минутно накисване в сода бикарбонат също така премахва почти всички следи от пестициди.

Всъщност обаче ви е необходима само една чаена лъжичка сода бикарбонат на чаша студена вода, за да измиете продуктите си . Това все пак ще премахне микробите и пестицидите, без да промени вкуса на продуктите. Продуктите трябва да се накиснат в студена вода за 15 минути, като се разбъркват от време на време.

Тъй като содата за хляб е алкална, накисването за повече от 15 минути и недостатъчното измиване може да увреди кожата на чувствителни плодове и зеленчуци, което ще повлияе на тяхната текстура и вкус.

Но са проведени проучвания, които показват, че измиването на ябълки само с обикновена вода е почти толкова ефективно, но скорошно проучване върху ябълки показа, че пестицидите проникват по-дълбоко от кората.

Следователно, освен измиването, авторите предполагат, че беленето на ябълките преди консумация може допълнително да намали всички следи от пестициди. Един недостатък на беленето е, че то премахва и много от хранителните вещества, съдържащи се в кората, а много плодове и зеленчуци не могат да бъдат белени.

Как да мием плодове и зеленчуци

Плодове с твърда кора, като тиква, или твърда плът, като картофи, сладки картофи и кореноплодни зеленчуци, могат да се търкат с четка, докато изглеждат чисти. Доматите могат просто да се изплакнат под течаща вода за 30 секунди.

За да измиете зелените листни зеленчуци, като маруля, броколи, карфиол, къдраво зеле или зеле, се препоръчва да ги разделите на листа, които след това се измиват поотделно под течаща вода за около минута. Тъй като марулята обикновено се консумира сурова, е по-безопасно да изхвърлите всички повредени външни листа, тъй като е вероятно да са замърсени с бактерии.

Що се отнася до плодовете, водата отново е най-добрият начин за отмиване на замърсители. За костилкови плодове, ябълки и краставици се препоръчва изплакването им със студена вода за една минута.

Високото съдържание на вода в черешите, гроздето, ягодите и други горски плодове ги прави особено нетрайни. Накисването на плодовете ще увеличи растежа на всички налични микроби и ще намали срока им на годност. Поради това е най-добре да ги съхранявате неизмити в хладилник и да ги измивате непосредствено преди консумация.