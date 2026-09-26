Путин ескалира и напада Европа: Спомен за края на света от военна игра от Студената война (ВИДЕО)

"Абсолютно не. По-добре да не опитва, докато аз съм на поста". Думите са на генерал Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО в Европа. Те са отговор на въпрос от интервю за Reuters - дали руският диктатор Владимир Путин ще рискува с някаква форма на военна атака, по-ограничена, срещу европейски член на НАТО, защото САЩ са пооголили оръжейния си арсенал след по-активната фаза на войната с Иран, подпалена от руския диктатор Владимир Путин.

Какво прави обаче НАТО предвид опасността Путин да ескалира, в което почти никой не се съмнява - НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Заради руската заплаха: НАТО засилва обмена на разузнавателна информация

Полският пример

Извън действия под общата шапка на Алианса, Полша подготвя промяна в ключови процедури що се отнася до своите ВВС и защитата на полското небе. По-конкретно - полските изтребители да могат да стрелят по цел, без визуално да са я разпознали като враг - само по радарни данни и ако целта е навлязла в забранена зона. Полският зам.-министър на отбраната Цезари Томчик заяви в интервю за Wirtualna Polska, че е нужна "положителна идентификация, не непременно визуална". По думите му армията преработва документи и инструкции.

На този фон, през изминалата седмица имаше нов сериозен случай в Полша, приличащ на саботаж. Пожар нанесе щети на захранваща инфраструктура на наземна станция на Starlink в полското село Вола Кробовска. Вицепремиерът на страната Кшищоф Гавковски го обяви за саботаж, насочен и срещу комуникациите на украинската армия. Засега това още не е потвърдено - разследва се и версия и за техническа неизправност (късо съединение), но и версия да става дума за саботаж.

Станцията се намира на около 50 км южно от Варшава и се експлоатира от държавния телеком Exatel. Чрез нея спътниците на Starlink се свързват с наземния интернет. Гавковски, министър на цифровизацията, заяви телевизия TVP, че пожарът е обхванал захранването и резервния генератор. Според него целта е била станцията да бъде извадена от строя, за да се прекъснат комуникации и интернет достъп на различни институции, включително на украинската армия. Разследването се води под надзора на районната прокуратура в Груйец, има и видеозаписи от охранителни камери - Още: "Умишлен саботаж": Подпалиха станция на Starlink в Полша, помагаща на украинската армия

Ескалация - докъде?

Инциденти като поредният в Полша безспорно поставят постоянно въпроса докъде ще се стигне - и дали няма да има употреба на ядрено оръжие, ако Владимир Путин реши, че е притиснат до стената. Интересен материал що се отнася именно до ядреното оръжие публикува инициативата Frontline Monitor. Накратко - в материала е припомнена военната симулационна игра Proud Prophet, която се провежда в САЩ през годините на Студената война (участват екипи на Държавния департамент, ЦРУ, Комитета на началник-щабовете и всички бойни командвания на САЩ по света). По същество - в рамките на нейното развитие (тя започва с употреба на биологично оръжие от СССР в град Бон) се стига до използване на ядрено оръжие, с идеята, че това може да бъде контролирано. Резултатът от играта - не може! Основното заключение - в рамките на играта е поддържана гореща комуникационна линия между враговете, но никоя от двете страни в крайна сметка не вярва след поредната военна операция на уверенията на другата, че става въпрос за ограничен удар (например да се уцелят важни за движението на съветската армия мостове и пътища или съответно от другата страна да се направят неизползваеми логистични хъбове на НАТО). Съответно, всяка от страните не е сигурна и уверена, че има ограничения в действията на другата, които не биха били преминати при никакви обстоятелства.

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През февруари, 2026 година, Франк Джоунс от Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ се връща към Proud Prophet в анализ на развиващата се ядрена стратегия на Китай, цитирайки извода на доклада от симулационната игра: "Онова, което едната страна смята за прости и ясни сигнали, другата разбира трудно, дори в симулационна военна игра".

По-лошото - NBC съобщи, че това лято зам.-военният министър на САЩ Елбридж Колби е казал симпозиум в Омаха, че администрацията на Доналд Тръмп пак е анализирала дали има все пак варианти да се използва ядрено оръжие без да избухне ядрена война, която да унищожи планетата. Колби е посочил как войната в Украйна е пример, че може да има контрол преди да се стигне до ескалация, от която няма връщане назад, но и е признал опита от Proud Prophet. Какъв би бил подходът на американците като ядрена държава при сценарий, подобен на този в симулацията отпреди почти 45 години - дано никога не разберем.

НАТО: По-силни сме от Русия. Медведев: Внимавайте, имаме ядрени оръжия (ВИДЕО)