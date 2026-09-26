"Вашата война - без нас!": Масови протести на германски ученици срещу военната служба

Мащабни протести на ученици срещу възможното връщане на задължителната военна служба се проведоха в Германия. По данни на организаторите демонстрации е имало в над 100 града в страната, а в тях са се включили повече от 45 000 души.

В Берлин и други градове младежи излязоха по улиците с плакати и лозунги като "Вашата война - без нас" и "Защо ние, а не вие?". Повод за недоволството е новата система за военна регистрация в Германия и най-вече задължителните медицински прегледи за част от 18-годишните мъже. Притеснения сред младите предизвиква и възможността страната да възстанови наборната военна служба, ако не успее да привлече достатъчно доброволци.

Задължителните прегледи

Германия вече започна задължителни медицински прегледи на млади мъже, родени през 2008 г. До момента близо 1000 души, които не са заявили доброволно желание да постъпят в Бундесвера, са били включени в пилотната процедура, съобщават местни медии.

От януари 2026 г. младежите, родени от 1 януари 2008 г. нататък, при навършване на 18 години получават задължителен онлайн въпросник. Мъжете са длъжни по закон да го попълнят, като отговарят на въпроси за здравословното си състояние, уменията си и готовността си да служат. За жените попълването остава доброволно.

Дори когато млад мъж посочи, че няма желание да влиза в армията, държавата запазва правото си да го призове на задължителен медицински преглед, както и на преглед с психолог.

В момента процедурата е в "пилотна фаза", при която военните изпращат призовки на първата група от близо 1000 младежи, включително и на такива, които предварително са заявили, че не желаят да служат. Така властите тестват процедурите и проверяват какъв процент от набора е медицински годен.

Предвижда се през юли 2027 г. да заработи общонационална система за оценка, включваща 24 центъра.

За неявяване на задължителен преглед или за игнориране на анкетната карта са предвидени санкции до 1000 евро, както и възможност за принудително довеждане от полицията.