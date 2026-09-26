20 кг кокаин и 26 кг марихуана: Разбиха канал за трафик на дрога на ГКПП „Лесово

20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана, укрити в специално изграден тайник в резервоара на товарен автомобил, бяха задържани при съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“ на ГКПП „Лесово“. По случая е задържан 40-годишен български гражданин с предишни криминални прояви.

Камионът с ремарке е пътувал транзитно от Западна Европа за Турция. На 25 септември той е спрян на изходящото трасе на граничния пункт, след като екипите на двете институции вече са го следили в рамките на разследване за наркотрафик.

Подробности за случая бяха представени на брифинг на граничния пункт от заместник-директора на ГДБОП старши комисар Дарин Костов, заместник-директора на Агенция "Митници" Стефан Бакалов и окръжния прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

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Проследяване, рентген и тайник в резервоара

По думите на старши комисар Дарин Костов операцията е резултат от няколкодневно проследяване на група хора, за които има данни, че са свързани с канал за наркотрафик.

"Преди няколко дни наблюдавахме група лица, за които има данни, че се занимават с такъв канал за трафик на наркотици", каза той.

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Разследващите получили данни, че за укриването на дрогата се използват специално изградени тайници в превозните средства. Камионът е проследен до момента, в който се отправил към турската граница, а митническите екипи вече го очаквали на пункта.

"Когато камионът се насочи в посока турската граница, колегите от Агенция "Митници" го прихванаха. Количеството беше във въпросния тайник", обясни Костов.

При проверката автомобилът е сканиран с рентгенова апаратура, която отчела необичайна плътност във външния резервоар на влекача.

41 пакета, скрити зад оловна защита

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При последвалата щателна митническа проверка инспекторите установили, че вътрешността на резервоара е запълнена с два типа пакети. След демонтирането и разрязването му били открити общо 41 пакета - 24 вакуумирани пакета със зелена тревиста маса и 17 правоъгълни пакета, увити с тиксо, в които имало бяло прахообразно вещество.

Полевите наркотестове показали, че тревистата маса е марихуана, а прахообразното вещество - кокаин.

Заместник-директорът на Агенция "Митници" Стефан Бакалов съобщи, че общото количество на иззетата дрога е 20 килограма кокаин и 26 килограма марихуана.

По цени за нуждите на съдопроизводството стойността на наркотиците е над 2,2 милиона евро.

За да бъде избегнато разкриването им, пакетите са били покрити със специална оловна обвивка, предназначена да затрудни контролните проверки.

Разследването продължава

Според старши комисар Костов задържането е резултат от поредица от разследвания на ГДБОП срещу групи, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества през територията на България.

Полицейските действия продължават и в момента, като се правят проверки и претърсвания на адреси в различни части на страната.

40-годишният шофьор вече е привлечен като обвиняем за контрабанда на наркотични вещества по член 242 от Наказателния кодекс. За това престъпление законът предвижда наказание до 20 години лишаване от свобода и глоба до 200 000 лева.

С постановление на прокуратурата мъжът е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено искане в съда за налагане на постоянна мярка "задържане под стража".