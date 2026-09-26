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На пешеходна пътека: 71-годишна шофьорка блъсна момиче на 18 години

26 септември 2026, 13:51 часа 898 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На пешеходна пътека: 71-годишна шофьорка блъсна момиче на 18 години

Осемнайсетгодишно момиче е блъснато от автомобил на пешеходна пътека на централния бул. “България“ в Смолян, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Костадин Пачеджиев. Инцидентът е станал на същото място, където в началото на септември бе блъснат мъж, който по-късно почина в болницата. Преди година на същата пешеходна пътека бе ударено осемгодишно дете. Момичето е ударено от автомобил, управляван от 71-годишна жена. По думите на Пачеджиев няма следи от спирачен път. Шофиралата не е видяла пресичащото момиче и го е ударила странично. Пострадалата е с охлузвания. Прегледана е от лекар и е освободена за домашно лечение. Още: Пак на пешеходна пътека: Блъснаха млада жена с тротинетка

Четирима души са загинали при пътни инциденти в Смолян от началото на септември, каза директорът на полицията. На 8 септември при тежка катастрофа на пътя Смолян – Смилян загинаха 17-годишният Николай Узунов и 18-годишният Антоан Узунов. В четвъртък 79-годишен мъж почина, след като бе блъснат от микробус при движение на заден ход на ул. „Чан“ в Смолян. Пострадалият бе транспортиран в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в тежко състояние с множество травми, по-късно той почина. Още: На пешеходна пътека: Микробус блъсна две момичета

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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