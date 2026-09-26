The Wall Street Journal: Тръмп не приема новия опит на Иран да има мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за прекратяване на огъня, което според Техеран може да бъде реализирано за 7 дни, и е заявил пред съветниците си, че очаква американските бомбардировки да се възобновят след изборите за Конгреса в началото на ноември. Тръмп се съмнява, че Техеран ще приеме исканията му относно ядрената си програма, но държавният глава на САЩ не е решил какъв да е мащабът на бъдещите удари и оценката му може да се промени през следващите седмици или след изборите, пише The ​​Wall Street Journal на база информация от свои източници.

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Засега Тръмп не е във възторг и не иска да планира големи военни операции в Иран.

Условията, представени на медиаторите, включват прекратяване на военноморската блокада на САЩ върху иранските пристанища, достъп до някои замразени ирански активи и премахване на санкциите върху износа на ирански петрол. Вашингтон е казал на Иран и медиаторите, че Тръмп не възнамерява да отмени морското ембарго, съобщиха официални лица, запознати с въпроса - но едно от тях твърди, че преговорите чрез посредници продължават, включително по ядрения въпрос. Какво точно представлява предложението на Иран - НАУЧЕТЕ ТУК: На седмия ден ще отворим Ормуз: Иран представи на САЩ план с условия за край на войната

Арабски посредници казват, че иранските дипломати са представили няколко предложения за прекратяване на войната и са признали, че икономическата криза в страната се влошава. Засега обаче Корпусът на гвардейците на ислямската революция не иска да отстъпва в предложенията за мир.