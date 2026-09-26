В Германия държавата отново плаща отстъпки за горивата: Ето колко евроцента на литър

Високите цени на горивата ще бъдат намалени за три месеца чрез държавно субсидирана „отстъпка за гориво“. След Бундестага, и Бундесратът даде зелена светлина за тази облекчаваща мярка. При поименно гласуване в Бундестага 434 от общо 562-ма депутати гласуваха „за“, а 128 – „против“. За да влезе законът в сила на 1 октомври, както е планирано, сега е необходим подписът на федералния президент Франк-Валтер Щайнмайер.

Законодателният акт намалява енергийния данък върху дизела и бензина с 14,04 цента на литър. Включително ДДС, това води до общо облекчение от 16,7 цента на литър. Държавата очаква загуба на данъчни приходи в размер до 2,5 милиарда евро – разход, който федералното правителство и провинциите в Германия възнамеряват да си поделят поравно.

Никакви нови задължения за минералните концерни

Разпоредбата не съдържа задължение за нефтената индустрия да прехвърли изцяло намалението на данъците към крайните клиенти на бензиностанциите – но управляващите ясно изразяват това очакване. Освен това е постигнато споразумение за „таван на цените на горивата“, който трябва да ограничи възможността за повишаване на цените. Тази мярка обаче ще бъде въведена като кризисен инструмент едва в началото на 2027 година.

Критика от страна на опозицията

Опозицията – и по-конкретно „Зелените“, Левицата и „Алтернатива за Германия“ (АзГ) – отправи остри критики. Председателят на парламентарната група на „Зелените“ Катарина Дрьоге определи временното намаляване на данъците като „абсурдно решение“. Тя отбеляза, че облекчението не е било изцяло прехвърлено към потребителите през месеците май и юни, когато също беше приложена такава мярка, както и че разходите за облекченията сега се равняват на общата стойност на всички съкращения на семейните помощи във федералния бюджет за една година.

Говорителят по въпросите на икономическата политика на АзГ Лайф-Ерик Холм заяви, че самата държава печели от високите цени на горивата. Той определи отстъпката по-скоро като временна кръпка, отколкото като решение, и добави: „Държавните налози върху горивата, които и без това са твърде високи, трябва да бъдат трайно намалени.“ Той също така изтъкна, че правилото, ограничаващо бензиностанциите да повишават цените само веднъж дневно – по обяд – не е донесло полза: „Това правило не понижи цените, а ги повиши, и трябва да бъде отменено.“

Източник: Дойче веле