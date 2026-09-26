Фолксваген и Ауди изтеглят над 2 милиона автомобила заради дефект. А сервизите ги отстраняват безплатно

Предупреждението беше отправено от Федералната агенция за автомобилен транспорт (Kraftfahrt-Bundesamt - KBA) към Министерството на транспорта. Тя се позовава на производителя на няколко модела от голямото автомобилно семейство на Фолксваген, че има опасност от корозия на болт, с който кормилната рейка се прикрепва към подрамата на автомобила. Ако той наистина ръждяса, има опасност да се счупи, а автомобилът да остане без управление, предава Дойче веле.

2, 16 милиона засегнати автомобила

В световен мащаб става дума за близо 2,16 милиона автомобила, от които малко под 1 милион в Германия. Засегнати са моделите на Фолксваген - Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy и Golf, произведени в периода от 24 септември 2013 г. до 1 юли 2024 г.

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Същият проблем се наблюдава и при компактния SUV Audi Q3. Става въпрос за автомобили, произведени в периода от 31.10.2017 г. до 23.05.2024 г. В световен мащаб са засегнати близо 700 000 автомобила от това моделно семейство, от които малко над 58 000 в Германия.

Проблемът се отнася и за марката Сеат – засегнати са моделите Ateca и Tarraco, но засега не е известно за какъв брой автомобили става въпрос.

Сервизите ще отстраняват дефекта безплатно

„Досега в тази връзка не са регистрирани случаи на телесни повреди или по-сериозни материални щети“, съобщиха от Ауди.

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Производителите приканват собствениците на засегнатите автомобили да посетят оторизираните сервизни центрове за подмяна на дефектната връзка. Ремонтът ще е напълно безплатен за собствениците.

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