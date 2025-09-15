"Путин губи войната - ако печелеше, щеше да е в Киев и Одеса": Кийт Келог предупреди диктатора (ВИДЕО)

Русия всъщност не печели на бойното поле, заяви специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог на конференция в Киев. Той отбеляза, че лидерът на САЩ му е задал този въпрос преди срещата на върха с руския диктатор Владимир Путин в Аляска на 15 август. Очевидно републиканецът е искал да разбере в подробности каква е позицията на Москва, за да извлече от това полза при разговорите със стопанина на Кремъл.

"Путин може да казва, че печели, колкото си иска"

"Русия печели ли? Това е чудесен въпрос, защото президентът Тръмп ми зададе същия въпрос в Овалния кабинет преди около шест седмици. А аз отговорих: "Г-н президент, не ме слушайте. Вашият председател на Съвместното командване на въоръжените сили Дан Кейн ви чака отвън. Стои до колата. Доведете го, попитайте го за това. Той е вашият главен военен съветник", каза Келог.

След това отбеляза, че и той, и Кейн са казали на Тръмп едно и също нещо – разговорът за руска победа не е на масата към момента. "Дан каза същото. Печелят ли (руснаците)? Не. Те не печелят. А Путин може да казва, че печели, колкото си иска", допълни Кийт Келог.

US Special Envoy Gen. Keith Kellogg: “Russia is losing this war. If Putin were winning, he'd be in Kyiv, west of the Dnipro, in Odesa, and the government would be gone.” He added, “This isn’t the Russia or Soviet Union I knew during the Cold War. Putin talks big, even about… pic.twitter.com/JLO591CZbr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2025

Кийт Келог предупреди Русия

Той подчерта, че в действителност Русия губи войната, която подпали през февруари 2022 г. "Ако Путин печелеше, той щеше да е в Киев, на запад от Днипро, в Одеса, щеше да смени правителството. Всъщност Русия губи тази война", категоричен е специалният пратеник на Тръмп, цитиран от УНИАН.

"Това не е Русия или Съветският съюз, които познавах по време на Студената война. Путин говори гръмко, дори за ядрени оръжия, но Западът също разполага с такива", предупреди Кийт Келог на фона на съвместните руско-беларуски учения "Запад-2025".

Според Axios американският президент Доналд Тръмп е признал в частни разговори, че е подценил намеренията на Путин в Украйна. Също така медията твърди, че републиканецът започнал да се съмнява в способността си да повлияе на диктатора. Междувременно той за първи път нарече Русия "агресор" във войната.