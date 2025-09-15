Войната в Украйна:

"Ще се сбръчкате, няма да ви става": Борис Бонев поздрави учениците с урок по сексология (ВИДЕО)

Първият учебен ден традиционно е време за цветя, вълнение и малко излишна официалност. Но тази година учениците на Френската гимназия получиха бонус – житейски урок от лидера на "Спаси София" Борис Бонев, поднесен директно, без заобикалки и със здравословна доза шок за младежите.

"Давам си сметка колко е cool да пушите трева, цигари, вейпове, райски газ и каквото още се сетите. Обаче, скъпи девойки, ще се сбръчкате, скъпи младежи, ще ви се отнеме силата и самочувствието. Не го правете, не си струва", каза той. Още: Как децата на родните знаменитости посрещнаха първия учебен ден (СНИМКИ)

"Момичета, ще се сбръчкате, момчета, няма да ви става!"

По-късно в публикация в социалните мрежи Бонев разшири тезата си. "Момичета, ще се сбръчкате! Момчета, няма да ви става! Не го правете, не си струва", написа той, визирайки не любовния живот на младежта, а нарастващата употреба на наркотици и енергийни напитки. Това е реплика, която със сигурност ще влезе в училищния фолклор редом с вечните "извадете по един лист" и "днес ще ви изпитвам".

Посланието беше ясно: стимулантите водят не само до изгубена посока в живота, но и до бързи биологични последици. "Има по-смислени неща да правите в живота", добави Бонев. Още: "Четете празни приказки": Бонев изчете декларацията, написана от ChatGPT

Бонев подчерта, че истинските проблеми на младите не са "ученето на религия или не", а фактът, че много ученици се чувстват объркани, уплашени и търсят утеха в различни "вълшебни субстанции". Родителите и държавата били "изпуснали процеса", а спасението можело да дойде само от общите усилия на цялото общество.

И така, докато някои ученици още подреждаха букети за учителите си, други се сдобиха с експресен курс по превенция, поднесен в стил "лекция по биология с политически елемент".

 

