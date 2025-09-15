Войната в Украйна:

След израелските удари по Доха: Марко Рубио отива в Катар

15 септември 2025, 16:27 часа 262 прочитания 0 коментара
След израелските удари по Доха: Марко Рубио отива в Катар

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще пътува до Катар седмица след като Израел атакува Хамас на територията на ключовия американски партньор, съобщи американски представител, цитиран от световните агенции и БГНЕС.

Рубио, който обсъди ситуацията в Катар в Йерусалим с израелския премиер Бенямин Нетаняху, ще направи спирка в държавата от Персийския залив на път за Лондон, където ще се присъедини към президента Доналд Тръмп по време на държавното му посещение, уточни източникът.

Припомняме, че по време на визитата на Рубио в Израел, Бенямин Нетаняху не изключи възможността за нови удари по лидерите на Хама“ след атаката в Катар миналата седмица. Нетаняху заяви, че те няма да имат имунитет “където и да се намират“.

Нетаняху подчерта, че всяка държава има право „да се защитава и отвъд своите граници“. Решението на Израел да порази високопоставени лидери на Хамас в Доха, Катар – близък съюзник на САЩ – предизвика международно възмущение и критики от американския президент Доналд Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Катар Марко Рубио война Израел информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес