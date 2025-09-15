След израелските удари по Доха: Марко Рубио отива в Катар

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще пътува до Катар седмица след като Израел атакува Хамас на територията на ключовия американски партньор, съобщи американски представител, цитиран от световните агенции и БГНЕС.

Рубио, който обсъди ситуацията в Катар в Йерусалим с израелския премиер Бенямин Нетаняху, ще направи спирка в държавата от Персийския залив на път за Лондон, където ще се присъедини към президента Доналд Тръмп по време на държавното му посещение, уточни източникът.

Припомняме, че по време на визитата на Рубио в Израел, Бенямин Нетаняху не изключи възможността за нови удари по лидерите на Хама“ след атаката в Катар миналата седмица. Нетаняху заяви, че те няма да имат имунитет “където и да се намират“.

Нетаняху подчерта, че всяка държава има право „да се защитава и отвъд своите граници“. Решението на Израел да порази високопоставени лидери на Хамас в Доха, Катар – близък съюзник на САЩ – предизвика международно възмущение и критики от американския президент Доналд Тръмп.