Защо ниската цена на стар дизел крие големи рискове

Цената на дизелов автомобил с пробег от 200 000 километра изглежда изключително примамлива. Такава покупка обаче може да се окаже лотария, където печалбата се измерва в спестени пари, а загубата е в десетки хиляди за ремонт, предупреждават експерти.

Известно е, че дизеловите двигатели имат впечатляващ ресурс поради издръжливата си конструкция и работа при ниски обороти, което позволява на някои агрегати да преодолеят маркировката от 500 000 километра. Но издръжливостта не отменя износването на ключови компоненти.

Основните рискове се крият в скъпите системи. Турбокомпресорът, инжекторите Common Rail и филтърът за твърди частици (DPF) са проектирани за определен експлоатационен живот и подмяната им ще струва доста стотинки.

Цената на нов турбокомпресор може да достигне една трета от цената на целия автомобил. Не забравяйте за ангренажния ремък, чието късане (или счупване, ако е верига) гарантирано ще доведе до основен ремонт на двигателя. Следователно не самият пробег е решаващ, а потвърдената сервизна история и условията на работа. Кола, която е карана главно по магистралата, е предпочитан вариант пред градска автомобил със същия пробег, тъй като компонентите се износван по-малко интензивно.

По този начин закупуването на стар дизел не изисква късмет, а задълбочена проверка. Спестяванията от покупката могат лесно да се превърнат в хиляди разходи за ремонт, ако пренебрегнете диагностиката от независим експерт.

