Войната в Украйна:

България е втора в ЕС по жители в тежки материални лишения

15 септември 2025, 16:10 часа 365 прочитания 0 коментара
България е втора в ЕС по жители в тежки материални лишения

През 2024 г. 6,4 на сто от хората в Европейския съюз са се сблъскали с тежки материални и социални лишения, отчита Евростат. Данните показват лек спад спрямо 2023 г., когато делът е бил 6,8 на сто.

Начело сред страните с най-висок дял на хората, които се сблъскват с тежки материални и социални лишения, е Румъния (17,2 на сто), следвана от България (16,6 на сто) и Гърция (14 на сто). 

За сметка на това най-нисък дял е регистриран в Словения (1,8 на сто), следвана от Хърватия (2 на сто) и Полша (2,3 на сто).

Още: България е втора в ЕС по брой хора без достъп до питателна храна

Най-засегнати са били младите хора под 18 години – 7,9 на сто. Възрастовата група от 18 до 64 години е отчетена с дял от 6,4 на сто, а хората на 65 и повече години – с 5,1 на сто.

При жените делът на тежките материални и социални лишения е бил по-висок, отколкото при мъжете – съответно 6,6 на сто спрямо 6,2 на сто. Тази тенденция се наблюдава във всички възрастови групи, с изключение на лицата под 18 години.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Експерт: Бедността задушава около 1,5 милиона от българите, а неочакваните разходи вкарват в криза всеки втори

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
бедност материални лишения благополучие информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес