Лесен трик за бърза охлаждане на автомобила

15 септември 2025, 16:21 часа 325 прочитания 0 коментара
Летните жеги превръщат автомобила, стояща на слънце, истинска сауна, а използването на климатик значително увеличава разхода на гориво. Японски шофьори са намерили прост и безплатен начин за бързо охлаждане на кабината без оборудване и допълнителни разходи.

Методът е следният - трябва да отворите прозореца от страната на водача и енергично да отворите и затворите противоположната врата няколко пъти. Полученият въздушен поток измества горещите маси от кабината и ги замества с по-хладен външен въздух. Ефектът се постига само за половин минута.

Експерти отбелязват, че четири или пет движения са достатъчни, за да бъде резултатът осезаем. Тази техника е особено полезна, ако климатикът е повреден или батерията е разредена. В допълнение, предварителната вентилация намалява натоварването на охладителната система, което й позволява да достигне комфортна температура по-бързо.

Такъв прост метод може да се използва както при ежедневни пътувания, така и при дълги маршрути, което прави дори старите автомобили по-удобни за работа през летния сезон.

Велизар Георгиев
Велизар Георгиев Отговорен редактор
автомобил интериор охлаждане
