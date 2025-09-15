Лесен трик за бърза охлаждане на автомобила

Летните жеги превръщат автомобила, стояща на слънце, истинска сауна, а използването на климатик значително увеличава разхода на гориво. Японски шофьори са намерили прост и безплатен начин за бързо охлаждане на кабината без оборудване и допълнителни разходи.

Отворен прозорец или климатик – кое по-добре в жегите?

Методът е следният - трябва да отворите прозореца от страната на водача и енергично да отворите и затворите противоположната врата няколко пъти. Полученият въздушен поток измества горещите маси от кабината и ги замества с по-хладен външен въздух. Ефектът се постига само за половин минута.

Експерти отбелязват, че четири или пет движения са достатъчни, за да бъде резултатът осезаем. Тази техника е особено полезна, ако климатикът е повреден или батерията е разредена. В допълнение, предварителната вентилация намалява натоварването на охладителната система, което й позволява да достигне комфортна температура по-бързо.

Такъв прост метод може да се използва както при ежедневни пътувания, така и при дълги маршрути, което прави дори старите автомобили по-удобни за работа през летния сезон.

