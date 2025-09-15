Киномания 2025 представя: "Made in EU", отличения в Кан "Сират" и норвежкото бижу "Сантиментална стойност"

Фестивалът "Киномания", утвърдил се като емблематично събитие в културния календар на София, отново ще представи богата селекция от актуални и интригуващи продукции. Вече са известни и точните дати за тази есен – 39-ото издание ще се проведе от 13 до 30 ноември, а билетите за първите обявени филми са вече в продажба онлайн. Събитието остава вярно на традицията и кани публиката у нас да преживее на голям екран световни заглавия съвсем скоро след прожекциите им на най-реномираните кинофоруми.

Очаквано откриването е с български филм – на 13 ноември от 19:00 ч. в зала 1 на НДК ще бъде представен "Made in EU" на Стефан Командарев. Българо-германско-чешката копродукция имаше своя дебют на кинофестивала във Венеция, където беше посрещната с дълги овации. Билети за премиерната прожекция са достъпни тук.

Фотограф: Калина Иванова

Във впечатляващия актьорски състав на "Made in EU" са Гергана Плетньова, Герасим Георгиев-Геро, Тодор Коцев, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Ованес Торосян, Иван Бърнев и др. Вълнуващата история, която преплита семейната драма с дълбоки социални и хуманни послания, е фокусирана върху героинята Ива, шивачка в малък български град. Действието се развива през март 2020 г. и засяга редица теми – от междучовешките отношения до по-широката нужда от обединение в рамките, най-малкото, на Европа.

Актуалното онлайн издание "Next Best Picture", известно с независимите си анализи и прогнози за кинонаградите в САЩ, нарече филма "ангажиращ и необходим", а изпълнението на Гергана Плетньова е описано като "резервирано, но мощно присъствие, което стабилизира цялата емоционална вихрушка и оставя траен отпечатък". Сценарият е на Симеон Венциславов и Стефан Командарев, като самият той споделя, че "няма по-добър сценарист от живота".

Акценти в програмата на "Киномания"

Ренате Рейнсве в кадър от "Сантиментална стойност", снимка: Киномания

Ключов акцент в програмата на "Киномания" е скандинавското кино, а първото тазгодишно заглавие от селекцията е на утвърдения съвременен режисьор Йоаким Триер. Филмът му "Сантиментална стойност" (Sentimental Value, 2025), на който е и съсценарист, спечели престижната "Голяма награда" (Grand Prix) от конкурсната програма в Кан и е избран за норвежката кандидатура в надпреварата за "Оскар" за най-добър международен пълнометражен филм. Предишната продукция на Триер – "Най-лошият човек на света" (The Worst Person in the World, 2022), му донесе две номинации за Наградите на Академията.

"Сантиментална стойност" е определен от холивудското издание "Variety" като "мощен, деликатен и емоционално опустошителен", а сюжетът му ни среща с известен, но забравен филмов режисьор и двете му дъщери – семейство, което е поставено пред изпитанието да възстанови връзката си. Ще се насладим на изключителни актьорски таланти – Ренате Рейнсве (с награда от Кан за "Най-лошият човек на света"), легендата на скандинавското и холивудското кино Стелан Скарсгард (носител на "Златен глобус" за "Чернобил", известен с ролите си в "Дюн", "Нимфоманка" и др.), Ел Фанинг ("Господарка на злото", "Велика"). У нас ще го видим на 16 ноември от 19:00 ч. в зала 1 на НДК, а билетите са достъпни тук.

Кадър от "Сират", снимка: Киномания

В програмата на "Киномания" влиза и носителят на "Награда на журито" от кинофестивала в Кан "Сират" (Sirât, 2025) на испанския режисьор Оливер Лакс. Френско-испанската копродукция се оформя като една от най-смелите и въздействащи изненади на годината. Филмът проследява историята на баща (Сержи Лопес), който издирва изчезналата си дъщеря Марина в мароканската пустиня, в компанията на своя син (Бруно Нунес Архона). Двамата се присъединяват към рейв парти, но по пътя се сблъскват с физически и емоционални изпитания, които поставят под въпрос човешките им граници и морални убеждения. Филмът е изграден върху мощна звукова и визуална конструкция и е предизвикателство за сетивата, което кара зрителя да се изправи пред собствените си страхове и надежди. Режисьорът Оливер Лакс съумява да даде нова перспектива на възприятията за киното като преживяване.

Богатството от секции, актуални филми и класики не свършва дотук. Отново ни очакват Фестивал на френския филм, нови италиански и испански продукции, отбелязване на годишнини на великите кинотворци със специални прожекции и още много.

"Киномания 2025" предстои от 13 ноември до 30 ноември в избрани кина в София, а мотото на 39-ото издание е "Нежността е новият пънк".

Фестивалът се организира от фондация "Имам идея" в партньорство с Националния дворец на културата (НДК). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.