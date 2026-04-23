90-те милиарда поемат към Украйна: ЕС премахна и последната пречка за заема

На 23 април Съветът на ЕС одобри чрез писмена процедура промените в бюджета на ЕС за 2021–2027 г., които позволяват отпускането на заема от 90 милиарда евро на Украйна. Това е последният ключов законодателен акт, с който официално е отблокиран заемът за страната, който бе договорен от Европейския съвет през декември 2025 г.

Измененията в дългосрочната финансова рамка на ЕС премахнаха и последната правна пречка за предоставяне на заема от 90 милиарда евро на Украйна през текущата и следващите години. Това ще позволи на Комисията да започне плащанията възможно най-скоро през второто тримесечие на 2026 г.

Приетите днес изменения на регламента на ЕС относно многогодишната финансова рамка потвърждават, че заемът за Украйна ще бъде финансиран чрез заеми от ЕС на капиталовите пазари и ще бъде подкрепен от бюджетния резерв на ЕС. Заемът ще бъде погасен чрез репарациите, дължими от Русия на Украйна.

Заемът ще помогне за покриване на най-неотложните бюджетни нужди на Украйна, както и на нуждите й от отбранителен индустриален капацитет през 2026 г. и 2027 г. Финансирането ще бъде обвързано със строги условия от страна на Украйна, като например спазване на върховенството на закона и борбата с корупцията.

30 милиарда евро от заема отиват за макроикономическа подкрепа за Украйна, насочена чрез макрофинансова помощ или чрез Механизма за Украйна - за посрещане на най-неотложните бюджетни нужди на страната.

60 милиарда евро отиват за инвестиции в отбранителната промишленост, включително закупуване на отбранителни продукти.

Също днес Съветът на ЕС одобри и 20-ия пакет от санкции срещу Русия.

Promised, delivered, implemented.



The EU’s strategy to achieve a just and lasting peace in Ukraine rests on two pillars: strengthening Ukraine; increasing pressure on Russia. Today we moved forward on both:



▪️ Unlocking the €90 billion loan to Ukraine, securing financial and… — António Costa (@eucopresident) April 23, 2026

Приемането на тези две решения беше предшествано от подновения транзит на руски петрол в Унгария и Словакия по украинската част от нефтопровода "Дружба".

