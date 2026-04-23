Край на войната с Иран: На Тръмп му остава малко време преди Конгресът по закон да може да го спре

Американският президент Доналд Тръмп поставя ултиматум след ултиматум на Иран, които обаче не изпълнява. Един от последните беше как ще почне да бомбардира, ако няма подписано мирно споразумение до 22 април, 2026 година. Такова няма и досега - но бомбардировки също няма, има удължаване на примирието, незнайно с колко.

За Тръмп, обаче, има много важен срок, който сериозно и окончателно може да го спъне във военната му авантюра в Иран. И този срок е 1 май, 2026 година - тогава изтичат 60-те дни от старта на войната в Иран (28 февруари, 2026 година). Съгласно законодателството на САЩ, в рамките на 60 дни всеки американски президент може да води война без одобрението на Конгреса. След този срок вече Конгресът се намесва.

Въпросният двумесечен срок е разписан в War Powers Resolution (War Powers Act) - закон, приет през 1973 година. Този двумесечен срок позволява на всеки американски президент да разположи американски военни части зад граница и да води с тях военни действия на основание "извънрдно положение". Ако до 60 дни след старта на такива военни действия Конгресът не обяви официално война или не даде специално разрешение (AUMF), президентът е длъжен да започне изтегляне на войските. Законът позволява допълнителни 30 дни, ако президентът писмено потвърди, че това е необходимо за безопасното изтегляне на силите.

Именно затова сега пред Тръмп стоят следните варианти - да поиска разрешение от Конгреса за пълномащабна война с Иран, да намали ударите или да опита да заобиколи закона. В това отношение има спекулации, че точно затова той държи примирие - за да може да каже, че е имало определен брой дни, в които не е имало активни военни действия и съответно да претендира, че не 1 май е краен срок.

