Путин явно е решил да срине родния град на Зеленски: Ударена е жп инфраструктура в Кривой Рог (ВИДЕО)

23 април 2026, 18:52 часа 486 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Изглежда руският диктатор Владимир Путин е решил да срине родния град на украинския президент Володимир Зеленки. Този следобед Русия е ударила железопътната инфраструктура в Кривой Рог, съобщиха от Украинските железници в Телеграм. За щастие няма пострадали хора. Преди нападението е обявена повишена опасност - хората са се скрили на безопасно място. Има леки щети по станцията: няколко прозореца и врати са повредени от взривната вълна. Всичко ще бъде възстановено бързо.  

От украинските железници призоваха гражданите да бъдат внимателни и да спазват инструкциите на железничарите. 

 

Атаките по Кривой Рог

Припомняме, че през януари тази година Русия нанесе удар с балистични ракети "Искандер-М" по многофамилни жилища в родния град на Волдимир Зеленски – Кривой Рог. При атаката има пострадали, съобщи в своя Telegram-канал Олександър Вилкул, председател на Съвета за отбрана на Кривой Рог.

"Един човек е в изключително тежко състояние, в операционната, с откъснат от взрива крак", написа той. По-късно, временно изпълняващият длъжността началник на Днипропетровска област Владислав Гайваненко съобщи, че броят на пострадалите в резултат на ракетната атака срещу Кривой Рог се е увеличил. "Според актуализираната информация пострадалите бяха 13.

В болниците бяха 9 души, сред които деца на 7 и 16 години. Един мъж беше в изключително тежко състояние", написа той в канала си в Телеграм. По негови думи са повредени десет многофамилни жилищни сгради и автомобили. ОЩЕ: Русия порази родния град на Зеленски с ракети, тази нощ се чака нова масирана руска атака (ВИДЕО)

Деница Китанова Отговорен редактор
Русия Володимир Зеленски война Украйна Кривой рог
