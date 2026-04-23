ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив отнесоха солени глоби след 1/2-финалите за Купата

Футболистите на ЦСКА Бруно Жордао и Анжело Мартино бяха лишени от състезателни права за по 1 мач всеки, като в допълнение трябва да платят и финансова глоба, стана ясно след днешното заседание на Дисциплинарната комисия към БФС. Двамата бяха наказани с червени картони в добавеното време на срещата с Лудогорец за Kупата на страната, спечелена от „армейците“ с 2:1.

И трите тима са санкционирани заради провинения на феновете

Също така три от четирите полуфиналисти в турнира отнесоха глоби по доклади на делегатите на БФС заради различни провинения. ЦСКА трябва да внесе 1942,91 евро, Локомотив Пловдив е глобен с 1687,26 евро, а Лудогорец – 1176,58 евро.

И трите отбора са санкционирани заради провинения на феновете, а участниците на мача в Разград и заради закъснение за излизане на терена след покана на съдията.

