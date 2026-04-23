23 април 2026, 18:52 часа 371 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Великобритания и Франция призоваха за подкрепа на общия им план за Ормузкия проток

Британският министър на отбраната Джон Хийли и френската му колежка Катрин Вотрен призоваха днес военните представители на различни страни, събрали се на среща в Лондон, държавите им да подкрепят съвместния френско-британски план за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток, предаде Франс прес. 

Тази конференция по "военно планиране" се състои след среща в Париж на 17 април, в която се включиха, в това число чрез видеоконферентна връзка, към 50 участници, около 30 от които - държавни и правителствени ръководители. 

След тази среща френският президент Еманюел Макрон говори за създаването на неутрална мисия, която да гарантира сигурността в протока, а британският премиер Киър Стармър уточни, че повече от десет страни са предложили да станат част от мисията, припомня БТА. 

Както Франция, така и Великобритания заявиха, че мисията няма да бъде разположена, докато в региона не се установи траен мир. 

Елена Страхилова Отговорен редактор
