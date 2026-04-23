ЦИК обяви кой колко депутати ще има в парламента

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви официално разпределението на мандатите в 52-ото Народно събрание, в което ще участват три коалиции и две партии.

Ето кой колко депутати ще има:

"Прогресивна България" - 131 мандата

ГЕРБ-СДС – 39 мандата

ПП-ДБ – 37 мандата

ДПС – 21 мандата

"Възраждане" - 12 мандата

Очаква се до събота ЦИК да обяви и окончателният списък с имената на новите 240 народни представители.

Президентът Илияна Йотова ще свика новия парламент следващата седмица.

Припомняме, че "Прогресивна България" на Румен Радев спечели извънредните парламентарни избори с убедителните 44.594%. На втора позиция се нареди ГЕРБ-СДС с 13.387%, следвани от "Продължаваме промяната - Демократична България" с 12.618%. Петпартийният парламент се допълва от ДПС на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски със 7.120% и "Възраждане" с 4.257%.

Под изборната бариера останаха МЕЧ, "Величие", "Сияние" и БСП. Формацията на Радостин Василев е шеста с 3.225%, следвана от "Величие" с 3.104%. БСП остава осма с 3.017%.

По брой гласове "Прогресивна България" събира 1 444 924 гласа. ГЕРБ-СДС получава 433 755, а ПП-ДБ - 408 845. За ДПС са гласували 230 693 избиратели, а "Възраждане" събира 137 940 гласа.