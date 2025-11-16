Путин иска да сломи духа на Украйна с удари по два типа обекти. Самопровъзгласили се "нацисти" в армията му екзекутират украинци (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски проведе среща с представители на отбраната и сигурността, като обяви, че Русия не е успяла да спази срока, определен от диктатора Владимир Путин за превземането на Покровск и Купянск. "Кирило Буданов (ръководител на военното разузнаване - бел. ред.) докладва за ситуацията в заплашените райони на фронта, военните подготовки на Русия и сроковете, на които разчита окупаторът. Русия не успя да спази поредния краен срок, определен от Путин за превземането на Покровск и Купянск, и сроковете бяха отложени отново“, написа Зеленски в канала си в Telegram.

В края на октомври украинският лидер заяви пред Axios, че украинското разузнаване е разбрало, че Путин се е похвалил на своите съюзници как руските сили ще окупират целия регион на Донбас - т.е. украинските Донецка и Луганска област - до 15 октомври, но този краен срок вече отдавна е изтекъл: Зеленски: Путин се е хвалил, че ще превземе Донбас до определена дата - е, провалил се е.

Що се отнася до Покровск, идеята на руския диктатор явно е включвала пълно превземане до средата на ноември - поне такава е информацията на украинския оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов, който цитира пленен руски войник.

В същото време шефът на Службата за външно разузнаване Олег Иващенко информира президента на Украйна за политическата и икономическата ситуация в Русия, както и за настроенията в обществото и в близкото обкръжение на Путин. Зеленски увери, че са били направени съответните изводи: Банкерът на Путин му се оплака: Много скромен ни е растежът.

„Определихме основните области на нашата отбрана за следващите седмици и ще разширим плана си за отбранителни мерки за зимните месеци. Ще продължим да прилагаме и нашите дългосрочни санкции – специалните служби, предимно Службата за сигурност на Украйна, и украинската армия имат съответните задачи. Подготвяме се да координираме действията си с ключови партньори в дипломатическата работа, като вземем предвид актуализираната оценка на ситуацията. Подготвяме мерки, които да гарантират дипломатическа активност. Благодаря на всички, които защитават Украйна!", завърши Зеленски.

Турция вижда край на войната чрез мирни преговори, Полша предупреди за корупцията

Междувременно турският външен министър Хакан Фидан заяви пред Haber, че войната на Русия срещу Украйна в крайна сметка ще приключи с преговори и че те са неизбежни. "Мисля, че тази война е в най-тежката си фаза, тъй като и двете страни са фокусирани върху унищожаването на транспортната и енергийната инфраструктура на противника“, каза той. Загубите, по думите му, „са надхвърлили управляемите граници“.

„Никой не може да се движи никъде; само тези, които не се интересуват от загубите, могат да напредват. Войната трябва да приключи. Смятаме, че преговорите са неизбежни. Това може да се случи в Турция, може да се случи другаде, но вярвам, че този мир определено ще дойде“, заяви Хакан Фидан. Три кръга от преки преговори между Киев и Москва се проведоха през пролетта и лятото на 2025 г. в Истанбул, но те не доведоха до никакъв резултат за прекратяване на огъня от страна на диктатора Владимир Путин - бяха договорени единствено размени на военнопленници и връщане на тела на загинали войници: Украйна сигнализира: Активираме точка от преговорите с Русия в Истанбул.

Полският премиер Доналд Туск, един от най-верните поддръжници на Украйна, призова украинците да избягват корупцията и да не се доближават до руснаците в това отношение. "Защото толерирането на такива действия в крайна сметка може да ви струва войната", заяви министър-председателят на Полша. Той подчерта, че корупционните скандали нанасят сериозна вреда на имиджа на украинците, а това означава, че ще стане много по-трудно да се убедят международните партньори да продължат да подкрепят Киев.

Думите му са във връзка с корупционния скандал в енергетиката - украинските разследващи установиха лица, които са оказвали влияние на държавници и на държавни фирми като тази за управления на атомната енергия "Енергоатом". В разследването е замесен и бившият бизнес партньор на Зеленски Тимур Миндич: Отвъд Океана: ЕС може да удари Украйна заради корупционния скандал.

Тактиките на Русия да сломи духа на украинците преди зимата

Руските сили продължават своята кампания срещу украинската железопътна инфраструктура, като се стремят да нарушат украинските логистични центрове в тила, за да улеснят постигането на победи на бойното поле, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Експертите се позовават на думи на украинския вицепремиер Олексий Кулеба пред британското издание The Guardian, че руските сили са увеличили ударите си срещу железопътната система на Украйна трикратно от юли 2025 г. насам. Кулеба отбеляза, че руснаците са нанесли 800 удара срещу жп инфраструктура от януари 2025 г. насам, като са повредили над 3000 обекта и са нанесли щети на обща стойност 1 милиард долара.

Той добави, че кампанията на Русия има три цели: да унищожи украинската логистика в южната част на страната, за да попречи на транспортирането на стоки като украинско зърно до морските пристанища; да прекъсне железопътния трафик, за да отреже областите на фронтовата линия; и да „унищожи всичко“ в Донецка и Луганска област. Ръководителят на украинския железопътен оператор „Укрзализныця“ Александър Перцовски добави, че руските сили използват дронове от типа „Шахед“, за да атакуват отделни локомотиви.

Началникът на железопътната гара в Лозовая, област Харков, съобщи, че руските сили са се прицелили в Лозовая, тъй като тя е важен транспортен възел, свързващ градовете Днипро, Славянск, Полтава и Харков. ISW по-рано съобщи, че руските сили използват модифицирани дронове от типа „Шахед“, оборудвани с термовизионна камера и видеопоток, за да преследват движещи се цели като влакове в реално време в областите Чернигов и Суми.

Наскоро Русия засили кампанията си срещу железопътната инфраструктура и за да попречи на Украйна да използва своята междинна тилова зона за логистика, особено по магистралата Е-40 Изюм -Славянск (на около 20 до 35 километра от фронтовата линия) и магистрала Т-0514 Добропиля-Лиман (на около 14 до 30 километра от фронтовата линия). И двете са ключови артерии, които снабдяват украинския крепостен пояс в Донецка област: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Fresh footage shows a Russian Shahed-136 drone being destroyed mid-air by a minigun mounted on a Ukrainian helicopter. pic.twitter.com/4TbebUpq4u — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 15, 2025

Тактиката на Русия за удари с дронове и ракети с голям обсег е насочена пък към газовата инфраструктура в Украйна по време на отоплителния сезон. Изпълнителният директор на украинското държавно газово предприятие „Нафтогаз“ Серхий Корецки заяви пред The New York Times в статия, публикувана на 15 ноември, че Русия е започнала да нанася удари по украинската газова инфраструктура през 2025 г., след като Украйна спря транзита на руски газ към Европа на 1 януари тази година. Корецки съобщи, че „Нафтогаз“ е прекарала лятото на 2025 г. в ремонт на газовата инфраструктура, която руските сили са ударили в края на зимата на 2024-2025 г. - тогава Русия е унищожила около 40% от производствения капацитет на Украйна.

NYT отбелязва, че руските сили подновиха тези удари през октомври тази година, а европейски официален източник посочва, че руснаците са нанесли седем удара по съоръженията на "Нафтогаз" именно в този месец, унищожавайки 60% от производствения капацитет на Украйна за газ. Украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко съобщи, че Русия знае местоположението на украинската газова инфраструктура, тъй като тя датира от съветските времена. Корецки пък отбеляза, че руските ракетни удари и атаки с дронове не могат да достигнат подземните съоръжения за съхранение на газ в Украйна, но че Русия нанася удари по компресорните помпи, които изпомпват газа от тези подземни съоръжения, и по тръбопроводите, които разпределят газа в цялата страна.

Прицелването на руските сили към конкретни видове украинска газова инфраструктура демонстрира сложността на техните удари, чиято явна цел е да затруднят условията на живот на украинското население през зимата, отбелязват от ISW.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Рязък спад в интензивността на бойните действия на фронта отчита Генералният щаб на украинската армия. На 15 ноември са станали 176 сражения спрямо 265 ден по-рано (т.е. с 89 по-малко), докато на 13 ноември бяха 172. Руснаците са хвърлили 122 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 11 повече на дневна база. От всички бомби 11 са пуснати в Курска област, където руските власти отдавна се хвалеха, че са отблъснали напълно украинските сили. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4251 изстреляни снаряда, като това е само с 12 повече за денонощие. Руската армия е използвала 6153 FPV дрона, което е с близо 1300 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление украинците твърдят, че са отблъснали 52 руски пехотни нападения за денонощието, а в съседното от юг Олександриевско направление са спрени още 20 атаки. В Константиновското направление силите на Путин са провели 19 щурма, в Славянското направление - 12, а в посока Гуляйполе (Запорожка област) - също 12, като в региона на Запорожието са станали още 5 сблъсъка (при Степногорск, Плавни и Степово в Ореховското направление).

Геолокализирани кадри, публикувани на 15 ноември, показват руски сили, които издигат знамена в Яблуково (североизточно от Гуляйполе), което показва, че вероятно са превзели селището.

В същия ден говорителят на украинските южни отбранителни сили полковник Владислав Волошин заяви, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са се оттеглили от Нововасиловско (пак североизточно от Гуляйполе) на по-изгодни за отбрана позиции, след като руските сили са унищожили всички укрития и укрепления в селището. Волошин отбеляза, че руснаците продължават опитите си да проникнат в украинския тил, включително в районите около Весело.

Ukrainian forces withdrew from Novovasylivske to more defensible positions due to regrouping and frontline shifts, Southern Defense Forces report. pic.twitter.com/gg0BukADpQ — WarTranslated (@wartranslated) November 15, 2025

Руски военни блогъри твърдят, че има и напредък на запад от Весело и към Зелени Хай (и двете са източно от Гуляйполе), но все още няма геолокализирани кадри, които да го потвърдят.

Що се отнася до Покровск, там украинските сили работят по прекъсване на руската логистика. Въздушен удар е унищожил пътя, свързващ Селидово и Покровск, блокирайки възможността на Русия да придвижи леки превозни средства към града, хвали се 7-ми въздушнодесантен корпус на украинската армия.

Ukrainian forces are cutting off Russian logistics near Pokrovsk, Donetsk region. An airstrike destroyed the road linking Selydove and Pokrovsk, blocking Russia’s ability to move light vehicles toward the city, according to Ukraine’s 7th Air Assault Corps. pic.twitter.com/Wg9try7aFx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 15, 2025

Има и кадри, показващи как бойци от 425-и полк прочистват ключова позиция в Покровск, която преди това е контролирана от руските сили.

Fighters from the 425th SKEYLA Regiment cleared a key location in Pokrovsk previously held by Russian forces. pic.twitter.com/gLOl067Ig8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 15, 2025

Междувременно крайнодясната руска паравоенна единица „Русич“ призна в своя Telegram канал на 15 ноември, че е екзекутирала трима украински военнослужещи в неуточнена зона на фронта (СНИМКА 18+ с предупреждение за свръхчувствително съдържание). Украинският военен наблюдател Юрий Бутусов съобщи, че лидерът на групата „Русич“ Алексей Милчаков, който се самопровъзгласява за нацист, служи в 417-ми разузнавателен батальон на 42-ра моторизирана стрелкова дивизия (58-а комбинирана армия от Южен военен окръг). ISW последно е наблюдавала доклади за дейността на батальона в западната част на Запорожка област в края на октомври тази година. Бутусов съобщи, че екзекуцията е била извършена близо до Покровск, но отбеляза, че руските военни блогъри са се оплакали, че Милчаков и групата „Русич“ не участват в бойни операции, а се занимават с пропагандни дейности в тила. Публичното признание на „Русич“ за военните престъпления е в съответствие с отдавнашната оценка на Института за изучаване на войната, че руското военно командване одобрява и понякога нарежда военни престъпления на бойното поле: Екзекуции на украински военнопленници: Руски командири участват пряко, Путин одобрява.

Същевременно украинският мониторингов канал DeepState, за който се твърди, че е свързан с военното разузнаване, показа ВИДЕО 18+ на друга екзекуция. Става въпрос за убийство на двама украински войници близо до Затишя, след като нападателите проникнали зад линиите на пет километра от фронта. След това били елиминирани от FPV дрон в рамките на 20 минути.

В Олександриевското направление, което е спомагателно от юг на Покровското, руснаците са използвали гъстата мъгла като прикритие и са изградили понтонен мост между Ялта и Дачно, прехвърляйки около 10 превозни средства. Въпреки че са били забелязани късно, 42-ра механизирана бригада на Украйна бързо е отвърнала на удара с дронове, унищожавайки 2 танка, 5 бронирани превозни средства и личен състав, твърдят от бригадата.

Using heavy fog as cover, Russian forces set up a pontoon crossing between Yalta and Dachne, moving around 10 vehicles across. Although detected late, Ukraine’s 42nd Mech Brigade quickly struck back with drones, taking out 2 tanks, 5 armored vehicles, and personnel. pic.twitter.com/fjiAAjMqa0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 15, 2025

Експертите от ISW отбелязват, че руските сили се възползват от метеорологичните условия, за да използват уязвимостите в украинската отбрана на бойното поле, базирана на дронове, в посока към Новопавловка (Днепропетровска област), подчертавайки необходимостта на Киев от традиционни оръжейни системи. Геолокализирани кадри, публикувани на 14 ноември, показват украинските сили да нанасят удари по руски бронирани превозни средства в североизточната част на Новопавловка. Според Z-блогъри руснаците са достигнали и северозападните покрайнини на Новопавловка по време на механизираната атака.

Украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", акцентира върху случващото се в Купянското направление. По думите му, ситуацията е "доста трудна, а именно на платото в района Купянск Вузлови, на левия бряг на река Оскол, където врагът е поел пълен (огневи) контрол над територията, контролирана от частите на ВСУ, което прави логистиката и дори придвижването доста проблематични".

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" прави обзор на случващото се на фронта, като пише следното: "Боевете продължават на фронта в Покровск и Мирноград. Градовете са ефективно обкръжени, а останалият тесен коридор е под контрола на руските въоръжени сили. Насилствените атаки на украинските въоръжени сили на север не могат да променят ситуацията. Битката за Купянск също е в ход, където врагът се опитва да освободи гарнизона си и контраатакува от Нечволодовка, включително с помощта на специалните си сили. Оперативна група „Север“ постигна успех в посока Харков, като превзе Синелниково (на юг от Вовчанск, руското военно министерство се похвали още през седмицата - бел. ред.) и разшири зоните си на контрол в други посоки. Това обаче не решава проблема със създаването на „буферна зона“ в близост до Белгородския регион: ударите на украинските въоръжени сили срещу цивилни цели продължават ежедневно", твърди каналът.

Прави се руски опит да се обкръжи Лиман от север и изток, като имало тактически успех, тръби "Два майора". "Боевете продължават в посока Северск, където все още се отбелязва напредък. Източната група сили постига значителни резултати в източната част на Запорожка област. Превзети са още важни укрепени райони в селата, докато украинският сектор е в състояние на възмущение поради очевидните заплахи за Гуляйполе, където врагът е силно укрепен. На Запорожкия фронт десантчиците, след тежки сражения, са успели да напреднат в Приморско и Степногорск".

Според геолокализирани кадри руснаците са напреднали в източните покрайнини на Новоселовка, североизточно от Лиман.

Освен това имат потвърден напредък северно от язовира Клебан-Бик, т.е. южно от Константиновка.

The 6th Special Purpose Battalion of the 12th Special Purpose Brigade “Azov” struck a Russian soldier north of Kleban-Byk with an FPV drone. The ensuing explosion was likely caused by ammunition he was carrying.@GeoConfirmed @UAControlMap

📌48.432252, 37.761774

🤝CarpeDiesis pic.twitter.com/EBpIXDHwok — Audax (@AudaxonX) November 15, 2025

Война на ракети и дронове

През изминалата нощ украинската противовъздушна отбрана е свалила или обезвредила 139 дрона от общо 176 изстреляни от посока Руската федерация. Руснаците са използвали за атака и една балистична ракета "Искандер-М". Регистрирани са удари на 37 дрона на 14 локации, както и паднали отломки от свалени дронове на две места, съобщават Военновъздушните сили на Украйна. Според местните власти един човек е бил ранен при атака в украинската област Днепропетровск - там три района са били поразени от безпилотни машини.

Руските сили обстреляха и област Одеса, където бяха отчетени прекъсвания на електрозахранването. Ръководителят на областната администрация Олег Кипер съобщи, че енергийни съоръжения, включително соларна електроцентрала, са били повредени. Пожарите, причинени от атаката, са били потушени. В засегнатата област са разположени така наречените „непобедими контролни пунктове“. Съоръженията за поддържане на живота и критичната инфраструктура са превключени на резервно електрозахранване, посочи Кипер.

Междувременно журналисти показаха каква е ситуацията в една от ударените от руските сили напоследък топлоелектроцентрали:

This is what one of Ukraine’s thermal power plants looks like after repeated Russian drone and missile attacks. pic.twitter.com/QtKGhnxH1n — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 15, 2025

Отделно Русия за трети път удари голям склад на „Оптима-Фарм”, като напълно унищожи обекта. Съоръжението обслужваше южната част на Украйна и беше един от двата най-големи дистрибутора на фармацевтични продукти в страната. Няма пострадали служители, но щетите са значителни, посочват украински източници.

През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила 57 украински дрона: 23 над региона на Самара, 17 над региона на Волгоград, 5 над региона на Саратов, 5 над региона на Ростов, 3 над региона на Курск, 3 над региона на Воронеж и 1 над региона на Брянск.

Атака имаше по Волгоградската рафинерия, а проукраинската мониторингова група "Кримски вятър" съобщи, че ВСУ са използвали ракети "Нептун" за нападение по окупирания Крим. Там са избухнали взривове в близост до летище Саки, където има руска военновъздушна база, а също и в Симферопол.

