"Путин ме мрази – и това е взаимно": Зеленски не скри "любовта си" (ВИДЕО)

"Путин ме мрази – и това е взаимно". Това заяви украинският държавен глава Володимир Зеленски по адрес на руския деспот Владимир Путин в социалните мрежи. „Ако се опитват да ни убият всички, е странно да имаме друго отношение“, добави той. Едва ли е изненадващо – Путин е убил хиляди и е унищожил всичко, което Украйна се бори да защити. Още: "Достатъчно кръв бе пролята": Тръмп с първи коментар след срещата със Зеленски (ВИДЕО)
Ще има ли ракети "Томахоук" за Украйна?
Володимир Зеленски и Доналд Тръмп са обсъдили въпроса с далекобойните оръжия, но са се разбрали да не правят публични изявления по темата. Това обяви украинският президент пред журналисти във Вашингтон.
"Решихме, че засега няма да говорим публично за далекобойните ракети, тъй като САЩ не желаят ескалация“, заяви пред журналисти Володимир Зеленски. По-рано Тръмп обяви, че въпросът ще бъде разгледан, но бе категоричен, че се надява да се стигне до мир преди да се наложи САЩ да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна.
Припомняме, че в телефонен разговор ден по-рано Тръмп и Путин се разбраха да се срещнат в Будапеща. Очаква се преговорите да се случат до две седмици, като американският президент обясни днес, че за момента няма как да има среща между Путин и Зеленски.
