"Путин ни отвлича вниманието", но Лондон не се връзва - обяви най-голямата си пратка от дронове за Украйна

Обединеното кралство обяви най-големия си досега пакет за доставка на дронове за Украйна, който включва предоставянето на най-малко 120 000 безпилотни летателни апарата до края на 2026 година. Новата доставка ще включва хиляди дронове за атака с голям обсег, безпилотни машини за разузнаване, дронове за логистика и морски капацитет, които вече са тествани в бойни условия на фронта в Украйна. Доставките вече започнаха този месец, обяви британското правителство.

"Този голям приток на изпитани в бой дронове ще даде на украинските сили способността, от която се нуждаят, за да защитят своя народ и да отвърнат на руската агресия", заяви военният министър на Обединеното кралство Джон Хийли.

"С поглед, насочен към Близкия изток през последните седмици, диктаторът Владимир Путин иска да ни отвлече вниманието, но украинците продължават да се борят с огромна смелост и нищо няма да ни отклони от това да продължим да стоим до тях толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира мирът", категоричен е той.

Снимка: Getty Images

Хиляди снаряди и ПВО ракети

Съобщението от Лондон дойде, докато Хийли пътуваше към Берлин, за да съпредседателства 34-тата среща на Контактната група за отбраната на Украйна, известна още като формат "Рамщайн“, на която се очаква да се съберат 50 държави.

На срещата британският министър ще потвърди също, че Обединеното кралство ще предостави на Украйна стотици хиляди артилерийски снаряди и хиляди ракети за противовъздушна отбрана през тази година, гласи официалната информация от Лондон.

Контактната група за отбраната на Украйна се среща в Германия на 15 април с участието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Очаква се американският министър на отбраната Пийт Хегсет отново да не присъства на срещата в Рамщайн.

