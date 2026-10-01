Във вторник американският президент Доналд Тръмп стартира America.gov - платформа с изкуствен интелект, която според Белия дом ще улесни взаимодействието на американците с федералното правителство и в крайна сметка ще предлага услуги като подновяване на паспорти и записване в Medicare.

В основата на уебсайта е чатбот - вие задавате въпроси, той отговаря. За изненада на президентската администрация обаче, отговорите за бота първоначално бяха в сериозен дисонанс с официалните позиции на Тръмп.

"Изглежда Тръмп е изобретил нещо, което е готово да направи това, което никой в ​​неговата орбита не би направил - да му каже истината", написа Guardian.

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За съжаление на Тръмп America.gov, който според подписаната от него изпълнителна заповед е място, където американците могат да „получат точни отговори“ на всякакви въпроси, предоставя отговори, които той вероятно не би искал да чуе. При пускането си чатботът се оказа готов да опровергае неверните му твърдения по всякакви теми, включително изборни измами, инфлация и въздействието на вятърните турбини върху китовете.

Така например, въпреки че Тръмп твърди, че той де факто е спечелил изборите през 2020 г., чатботът отговаряше на подобно запитване, че победител е Джо Байдън. Той заяви, че не е имало широко разпространени изборни измами на вота през 2020 г., за разлика от многократните, неверни твърдения на Тръмп.

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Също така, тази седмица президентът на САЩ заяви, че хората са „два пъти по-богати, отколкото бяха преди“. America.gov не беше съгласен и с това.

„Не. Данните на Федералния резерв не показват удвояване на богатството на американските домакинства от 20 януари 2025 г. насам“, гласеше отговорът му.

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Тези твърдения на изкуствения интелект бяха веднага използвани и широко тиражирани от политическите опоненти на Тръмп.

В последствие обаче настъпи драматичен обрат в отговорите на чатбота. Ден по-късно той спря да отговаря на политически въпроси. Отказваше да коментира и теми като икономика и образование. Мнозина заподозряха, че AI агентът е бил пренастроен, за да престане да разпространява информация, противоречаща на тезите на Тръмп.