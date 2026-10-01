Войната в Украйна:

Опит за биологична или химическа атака срещу военната полиция в Полша?

01 октомври 2026, 12:41 часа 895 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Опит за биологична или химическа атака срещу военната полиция в Полша?

Плик с вероятно неизвестно вещество, изпратен от Германия, е бил доставен в обект на полската военната полиция в Нова Демба. След като бил отворен, двама полски военни полицаи и един цивилен, който е бил в стаята, започнали да се чувстват зле и развили кожни обриви по лицата и ръцете си. И тримата са откарани в болница, съобщава The Sun.

Четирима други полицаи са изолирани, а 133 души са евакуирани от съседна част на сградата. На мястото на инцидента са разположени екипи за реагиране при химически аварийни ситуации.

Интересен щрих според британския таблоид - при отварянето на плика видимо не е било разсипано някакво вещество.

Още: Полша с послание до Русия: Атакувате ли ни, ще платите висока цена

По-късно полското министерство на отбраната заяви, че тестовете на пакета не са открили химически, биологични или радиологични агенти. Тримата души са изписани от болницата, а медицинските прегледи не са открили признаци на отравяне.

Случаят се разследва от прокурорите в Жешов. Полската агенция за вътрешна сигурност и Службата за военно контраразузнаване на Полша също са част от процеса на разследване.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Туск: Руските атаки по границата между Украйна и Полша вече са постоянни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Полша биологично оръжие саботаж война Русия НАТО
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес