Опит за биологична или химическа атака срещу военната полиция в Полша?

Плик с вероятно неизвестно вещество, изпратен от Германия, е бил доставен в обект на полската военната полиция в Нова Демба. След като бил отворен, двама полски военни полицаи и един цивилен, който е бил в стаята, започнали да се чувстват зле и развили кожни обриви по лицата и ръцете си. И тримата са откарани в болница, съобщава The Sun.

Четирима други полицаи са изолирани, а 133 души са евакуирани от съседна част на сградата. На мястото на инцидента са разположени екипи за реагиране при химически аварийни ситуации.

Интересен щрих според британския таблоид - при отварянето на плика видимо не е било разсипано някакво вещество.

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По-късно полското министерство на отбраната заяви, че тестовете на пакета не са открили химически, биологични или радиологични агенти. Тримата души са изписани от болницата, а медицинските прегледи не са открили признаци на отравяне.

Случаят се разследва от прокурорите в Жешов. Полската агенция за вътрешна сигурност и Службата за военно контраразузнаване на Полша също са част от процеса на разследване.

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