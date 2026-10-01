Васил Петров с първи симфоничен албум и дългосвиреща плоча

Един от най-разпознаваемите гласове на българската музикална сцена – Васил Петров, представя новия си албум SYMPHONY. Проектът е първият му албум, записан със симфоничен оркестър и джаз трио, и разкрива нови измерения на неговия характерен баритон. В записите участва Симфоничният оркестър на Враца под диригентството на маестро Христо Павлов, заедно с джаз трио с Ангел Заберски на пианото, Христо Мончев – бас и Кристиан Желев на барабани. Аранжори в продукцията са Ангел Заберски младши и Румен Бояджиев младши.

Музикално пътешествие между жанровете

Репертоарът на SYMPHONY обединява няколко музикални свята – любимите български хитове на Васил Петров, световни джаз стандарти в симфонични версии, емблематични поп класики и незабравими мелодии от филмовата музика.

Албумът представя познати произведения в нова звукова среда, в която джаз импровизацията и симфоничното звучене се допълват. Сред основните акценти в продукцията са специалните музикални срещи с четирима изключителни артисти. Поп звездата Мария Илиева и международно признатата аржентинска джаз певица Карен Соуза участват в специални дуети с Васил Петров. В проекта се включват и двама виртуозни инструменталисти – цигуларката Зорница Иларионова и майсторът на кавала Теодосий Спасов, които добавят нови музикални измерения към симфоничната продукция.

Акустичен звук и специална технология на запис

Особено внимание в реализацията на SYMPHONY е отделено на качеството на звука и съхраняването на естественото звучене на акустичните инструменти. Албумът е записан изцяло с акустични инструменти, като целта е да бъде пресъздадено максимално автентично взаимодействието между гласа, джаз триото и симфоничния оркестър. За вокалните записи е използван специален лампов микрофон, който позволява да бъдат уловени характерната топлина, богатите обертонове и фините нюанси на гласа на Васил Петров.

Този подход придава особена дълбочина на вокалното изпълнение и подчертава характерното темброво богатство на певеца. Съчетаването на акустични инструменти, симфоничен оркестър и джаз трио превръща проекта в музикално преживяване, което разкрива красотата на естествения звук.

SYMPHONY – музика за ценители

С новия си албум Васил Петров продължава творческите си търсения отвъд границите на традиционния джаз. SYMPHONY обединява различни музикални жанрове, поколения и изпълнители около идеята за музика без граници. Продукцията е насочена както към почитателите на джаза и симфоничната музика, така и към широката публика, която ще преоткрие любими произведения в нови интерпретации.

Албумът излиза на винилова дългосвиреща плоча и CD

SYMPHONY ще бъде издаден на винилова плоча (LP) и CD, като предстои разпространението му в музикалните магазини. Планирано е и дигитално издание, което ще даде възможност на почитателите на Васил Петров в България и по света да открият новата му музикална продукция в дигиталните музикални платформи.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".