Убийството на Илиян Филипов:

"Смущаващо предизвестени": Слави Ангелов за убийството на Филипов и възможното участие на Мегеров

01 октомври 2026, 12:36 часа 402 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI/Facebook
"Смущаващо предизвестени": Слави Ангелов за убийството на Филипов и възможното участие на Мегеров

"Разбира се още нищо не е доказано, но убийството на Илиян Филипов и участието в него на Славчо Мегеров са смущаващо предизвестени", пише в свой пост в социалната мрежа разследващият журналист Слави Ангелов по повод убийството на бизнесмена, който беше застрелян с куршум в главата, за което вече има задържан предполагаем извършител в лицето на Мегеров. На първо място - журналистът обръща внимание, че жертвата открито разказва за заплахите към себе си и за враговете си цяла година по-рано

Според него на следващо място криминалното досие на Мегеров със сигурност му дава увереност и спокойствие като на човек, който може да ходи по повърхността на водата, извън гравитацията на правосъдието.

"По правило, хората, които извършват кражби и грабежи са най-хладнокръвните престъпници, които са готови на всичко, включително и на убийства. А когато непрекъснато се разминаваш с наказанието, ставаш супермен", смята Василев. ОЩЕ: Бизнесменът, когото Филипов обвини в подготовка на покушение: "Името ми се въвлича в спекулации"

Криминалното минало на Мегеров

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Разследващият журналист изброява криминалното минало на Мегеров и пътя му до фирмата на Филипов.

По негови сведения още от 90-те години на миналия век предполагаемият извършител многократно регистриран за кражби, но далеч от затвора, а през 1996 г. получава 11-годишна присъда за убийство.

"Излиза предстрочно за добро поведение. За да може през 2002 г. да последва арест за въоръжен грабеж в Пловдив, но разследването е спряно. През 2007 г. отново арест за разбиване на магазин и банкомат, кражба на пари. През октомври 2008 г. е задържан при опит да задигне каса от офис на фирма. Разбира се, веднага е освободен, за да може само месец по-късно да участва в нападение на собственичка на златарски магазин. През януари 2009 г. участва в обир на 6 кг злато от същия магазин. Следва кражба отново от златарски обект, този път в Благоевград. А през януари 2013 г. - арест за обир на частен банков трезор в Кърджали. За тази акция след споразумение с прокуратурата получава 7 години затвор. А след като излиза на свобода, влиза в обща фирма с убития Илиян Филипов. Ако е вярно и че зад гърба му стои недосегаемата от 20 години мафиотска организация, която връща полицаите от акция, значи се намираме в България - страната на чалгата, условните присъди и завзетото правосъдие", пише още журналистът. ОЩЕ: Лежал години в затвора, обирал трезори и още: Подробности за предполагаемия убиец на Илиян Филипов

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убийство Слави Ангелов Илиян Филипов ПИМК
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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