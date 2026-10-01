Зеленски: Ударихме кораб в Черно море. Нови руски дронове специално ще спират тока в Украйна (ВИДЕО)

"И днес имаме важни резултати от нашите дълбоки удари. Цел в Черно море беше ударена, както и обект в Орловска област, използван за изстрелване и съхранение на щурмови дронове. Санкции бяха наложени и на петролно съоръжение в Самарска област, и на склад за доставки за окупаторите в Брянска област. Точно от такъв вид справедлив отговор се нуждаем в момента. Ще продължим да лишаваме Русия от възможността да поддържа тази война". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, с което той представи вече традицонен дневен обзор какво най-важно са поразили украинските далекобойни оръжия.

Русия развива най-опасните си оръжия

Русия изглежда вече е използвала нов тип бойна глава за дрон, предназначена буквално да прорязва енергийната инфраструктура. За това предупреди в канала си в Телеграм Серхий Бескрестнов, съветник на Зеленски и известен експерт по радио и електронни комуникации.

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Бескрестнов, известен с прякора си "Светкавицата", казва, че Русия е използвала дрон с реактивен двигател, носещ нов вид полезен товар (т.е. бойна глава), за първи път на 30 септември. Дронът има 40-килограмов основен заряд и четири допълнителни ударни модула. Но това не е обикновена взривна бойна глава.

Russia may have just used a new type of drone warhead, designed to literally cut through power infrastructure.



That’s according to Ukrainian defense technology adviser Serhii “Flash” Beskrestnov.



He says Russia used a jet-powered drone carrying a new payload called KRSN for the… pic.twitter.com/P3n0czjWSk — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

Експертът я описва като кумулативно-режещ заряд – по същество насочен взрив за прорязване на стомана. Докладваните цели на този вид дронове са много специфични - високоволтови предавателни кули и стоманени мостови конструкции. Бескрестнов смята, че Русия може да използва тези дронове, за да атакува най-важните високоволтови електропроводи на Украйна.

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