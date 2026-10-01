Новият треньор на ЦСКА настоява познато лице на "Армията" да се завърне в клуба

Идването на Маркус Гиздол в ЦСКА може да доведе до завръщане на познато лице в Борисовата градина. В началото на седмицата "армейците" обявиха името на новия си треньор след седмици на преговори и спекулации. Германецът, който има сериозен опит в Бундеслигата и престой в Турция, подписа договор със столичния клуб до края на сезона с опцията за удължаване с още една година.

По искане на Гиздол: ЦСКА може да върн позната фигура в Борисовата градина

Пристигането на германския специалист може да върне негов сънародник в клуба. Става въпрос за кондиционния треньор Томас Нойберт. "Армейците" вече са започнали преговори с него относно условията, при които той отново би работил за клуба, съобщава вестник "24 часа". В информацията се сочи още, че лично Гиздол иска Нойберт в щаба си. Досегашният кондиционен треньор Ивайло Младенов, който беше в щаба на Христо Янев, се е завърнал във Враца, където ще продължи да се занимава с подготовка на лекоатлети.

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Нойберт е познат на "армейските" фенове с работата си в клуба в период от 2016 година от 2019 година. Той е част от екипите на Христо Янев, Едуард Йорданеску, Стамен Белчев, Нестор Ел Маестро и Любослав Пенев. След напускането му на "Българска армия" германецът заминава за ОАЕ. ЦСКА пък го заменя с Кирил Динчев. Иначе в екипа на Маркус Гиздол в ЦСКА влиза помощник-треньорът Райнер Видмайер, който е със солиден опит като асистент в швейцарските Санкт Гален и Грасхопърс и германските Херта Берлин, Щутгарт, Хофенхайм и Шалке. Друго ново име ще бъде това Якоб Браун, който е анализатор и е работил с Гиздол в турските Кайзериспор и Самсунспор.

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