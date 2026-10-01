ПИМК за финансовата си стабилност след убийството на Филипов: Обясни на клиентите си какво следва оттук нататък

Ръководството на групата от фирми на ПИМК Холдинг излезе с официална позиция, в която се обръща към всички свои клиенти и партньори, за да разясни ситуацията след убийството в Пловдив на бизнесмена и съсобственик на групата Илиян Филипов.

"Уважаеми клиенти, доставчици, партньори и приятели, В този тежък за всички нас момент ръководството на дружествата от групата ПИМК ви благодари за подкрепата и съпричастността след загубата на Илиян Филипов", гласи позицията.

"Искаме да ви уверим, че всички дружества от групата продължават своята работа със същия интензитет. Поетите към вас ангажименти ще бъдат изпълнени съгласно постигнатите уговорки, а текущите проекти и услуги продължават без прекъсване", категорични са от групата.

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От холдинга уверяват, че компаниите са финансово стабилни.

"Ръководните екипи и служителите ни са на своите места и остават на разположение по всички текущи въпроси. Ще продължим да работим с отговорността и професионализма, на които разчитате. Благодарим ви за доверието и за дългогодишните партньорства!", завършва обръщението.

Убийството

Бизнесменът Илиян Филипов беше застрелян снощи в Пловдив. Сигналът за престъплението е подаден около 1:00 часа. На място е констатирана смъртта на Филипов. В разследването участват служители на ОДМВР-Пловдив и на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

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Малко по-късно МВР задържа заподозрян за убийството на Филипов. Има данни, че мъжът е физическият извършител. Арестуван е в центъра на София. Задържаният предполагаем убиец на Филипов е 51-годишният Славчо Мегеров, съобщи "24 часа". Допреди месеци е бил служител в една от фирмите на Илиян Филипов.