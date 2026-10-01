Фюри и Джошуа лице в лице: "Ти си Адонис, аз съм като пудинг. Но когато те ударя в челюстта, ще паднеш" (ВИДЕО)

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа най-сетне застанаха един срещу друг преди дългоочаквания сблъсък в бокса на 11 декември, но първата им официална среща лице в лице премина доста по-спокойно от очакваното. Двамата британци си размениха няколко закачки, но демонстрираха и сериозно взаимно уважение. Фюри все пак намери начин да напомни на Джошуа, че когато гонгът удари, добрият тон ще остане извън ринга.

Фюри: "Той е Адонис, аз съм като пудинг"

Фюри отдели сериозно внимание на постиженията на своя съперник, определяйки го като двукратен световен шампион, олимпийски златен медалист и модел за подражание в британския бокс. След това обаче типичният хумор на "Циганския крал" взе връх. "Този човек е изсечен като Адонис, направен е от мрамор. А аз съм като пудинг. Но когато го ударя право в челюстта, ще падне", заяви Фюри.

Фюри определи предстоящия двубой като най-важния в кариерата си и отхвърли твърденията, че двамата са закъснели прекалено много с осъществяването му. Двамата отново се върнаха и към прочутия спаринг от преди години. Джошуа твърди, че тогава е оставил Фюри с насинено око, докато Фюри има собствена версия за случилото се. Напрежението около старата история обаче остана по-скоро закачливо.

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Джошуа го подигра, а Фюри го покани на бира

Един от най-любопитните моменти дойде при традиционния им очи в очи. Вместо да се стигне до напрежение, Фюри продължи да говори на Джошуа, двамата се усмихваха, а накрая олимпийският шампион дори го погъделичка по корема. Преди това Фюри предложи след мача двамата да изпият по една бира Guinness, независимо кой ще спечели. "Не знам дали мога да ти имам доверие", отвърна с усмивка Джошуа.

Имаше и момент на по-сериозна нотка. Джошуа поиска минута мълчание за свои близки, загинали при автомобилна катастрофа в Нигерия в края на миналата година, а залата моментално замлъкна.

Двубоят между Фюри и Джошуа ще се проведе на 11 декември на стадион "Принсипалити" в Кардиф. Сблъсъкът е за вакантната титла на WBA и ще бъде излъчен в Netflix.

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