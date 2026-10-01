Спектакълът "Вакханки" триумфира и на Античния театър в Пловдив

Първата премиера на "Вакханки" на режисьора Явор Гърдев у нас беше посрещната с продължителни аплодисменти в Античния театър в Пловдив. На 30 септември мащабната продукция на Народния театър "Иван Вазов" и Държавния театър на Северна Гърция за първи път се срещна с българската публика, продължавайки триумфалния си път след премиерата в Епидавър.

Сценичният свят на последната трагедия на Еврипид оживя пред близо 2000 зрители в Пловдив, сред които бяха министърът на културата Евтим Милошев и заместник-министър Марина Василева.

Международният актьорски състав, музиката на The Tiger Lillies и режисьорският прочит на Явор Гърдев превръщат древния сблъсък между Дионис и Пентей в съвременен разказ за властта, свободата, страха от непознатото и силите, които човекът се опитва да подчини.

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В центъра на спектакъла е Леонид Йовчев в ролята на Дионис – фигурата, около която се завихря целият драматургичен сблъсък на "Вакханки". Самуел Финци придава допълнителна сила и плътност на сценичното напрежение в ролята на прорицателя Тирезий. Впечатляващи образи и силна актьорска игра показа и международният състав в лицето на Лукия Михалопулу, Михаил Табакакис, Иван Николов, Иван Юруков и Мартин Димитров.

Източник: Народен театър "Иван Вазов"

Особено силно впечатление направи и хорът на вакханките – дванайсет актриси, които се движат и действат в забележителен синхрон. В хора участват Александра Свиленова, Кремена Славчева, Надя Керанова, Александра Гайдаци, Ангелики Кинтони, Данаи Стаматопулу, Елени Тимиопулу, Ефтимия Даниилиду, Зои Ефтимиу, Ксения Граматику, Нефели Антиопулу и Поликсени Спиропулу.

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Екипът беше изправен пред предизвикателство в последния момент – поради заболяване на гръцкия актьор Александрос Милонас ролята на Кадъм беше поета от вокалния педагог на спектакъла Марк Модзелевски. Включването му и благодарностите от режисьора Явор Гърдев бяха посрещнати с топли аплодисменти от публиката.

Сред звездите на спектакъла блестяха и The Tiger Lillies с техните 11 оригинални песни, създадени специално за "Вакханки", които звучаха на живо и се вплетоха в действието като самостоятелен глас в трагедията.

Източник: Народен театър "Иван Вазов"

Пловдивската премиера продължи впечатляващия международен път на спектакъла – лятното турне в Гърция започна от древния театър в Епидавър и "Вакханки" беше представен пред хиляди зрители в 15 антични театъра и открити сцени. Гръцката критика го посрещна с високи оценки, като открои режисьорската концепция на Явор Гърдев, силните актьорски изпълнения и необичайната среща между античната трагедия и музикалния свят на The Tiger Lillies.

Предстои премиерата на "Вакханки" в София. Последната възможност за българската публика да види международната продукция в рамките на настоящото ѝ представяне в България е на 9 октомври в Зала 1 на НДК.

"Вакханки" е копродукция между Народния театър "Иван Вазов", Фестивала "Атина – Епидавър", Vegas Cultural Co. и Държавния театър на Северна Гърция.