Информацията, че Кремъл увеличава с колосална сума военния си бюджет само потвърждават опасенията за крайната цел на Владимир Путин: провокиране на по-широк конфликт с НАТО. Русия увеличава разходите за война през 2027 г. до рекордни нива. Въпреки многобройните си провали по време на войната в Украйна, руският лидер не е загубил желание да провокира по-голяма война в Европа, пише редакторът по отбрана и външни работи Кон Кофлин в статия за The Telegraph.

Агресията на Путин обаче струва все по-скъпо на самата Русия. Увеличението на военните разходи през следващата година в Русия с над два пъти повече средства от бюджета за отбрана на Обединеното кралство и които вече превишават доста над 7% руския БВП – само ще изостри трудностите за обикновените руснаци. Това увеличение означава, че приблизително 35% от целия бюджет ще бъде изразходван за война, която, когато Путин започна своята "специална военна операция" през февруари 2022 г., се очакваше да продължи не повече от няколко седмици. Оттогава руските войски са понесли приблизително 1,5 милиона жертви, включително 500 000 смъртни случая, докато военната кампания на практика е достигнала патова ситуация. Въздействието на войната върху руската икономика е тежко: доходите на домакинствата намаляват, а държавните разходи за жизненоважни сектори като здравеопазване и образование са рязко снижени. Само тази година някои руски региони са намалили разходите за здравеопазване с повече от една трета, изброява авторът.

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Перспективите за възстановяване на руската икономика също са малки, тъй като западните санкции продължават да ограничават способността на Москва да поддържа износа на петрол и газ на нивата отпреди войната. Украинските атаки срещу енергийната инфраструктура на Русия имат опустошителни последици. Това лято огромни части от Русия се сблъскаха с недостиг на гориво.

Затова решението на Путин да отдели още повече от ресурсите на страната за подкрепа на военната машина на Кремъл трябва да се разглежда като отчаяна авантюра, която да му позволи да остане на власт, но и която може в крайна сметка да доведе до краха на режима му.

Авторът прави паралел с разпадането на СССР, която трябва да е "отрезвяващо напомняне за потенциалните капани, пред които е изправен Путин". Именно ръстът на военните разходи, започвайки от управлението на Брежнев през 60-те години на миналия век, изострено от катастрофалната военна интервенция на Москва в Афганистан 1979- 1989 г., беше един от ключовите фактори, които в крайна сметка доведоха до разпадането на съветския блок, пише авторът. "Заедно с огромните икономически дисбаланси, особено недостига на потребителски стоки, това доведе до появата на лични интереси и колосална неефективност във военно-промишления комплекс. Войната в Украйна се оказва толкова скъпа за Кремъл, колкото афганистанската авантюра беше за Съветския съюз."

Повтаряйки грешките на СССР с увеличаването на военните разходи до неустойчиви нива, Путин ще се изправи пред същата съдба като своите съветски предшественици, е заключението на Кон Кофлин.

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