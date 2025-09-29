Путин подписа указа за есенния набор: Каква е бройката

Руският диктатор Владимир Путин подписа указ за свикване на есенния набор, който ще започне от 1 октомври и ще продължи до 31 декември 2025 г. Свикват се руски граждани на възраст от 18 до 30 години, които не са в резерва и отговарят на условията за наборна служба. Предвижда се да бъдат свикани 135 000 души.

Изключение ще бъде направено за жителите на Далечния север, за които наборната служба ще започне месец по-късно, на 1 ноември. Периодът на наборна служба за селските жители, занимаващи се със сеитба и прибиране на реколтата, също е отложен; те ще бъдат призовани от 15 октомври до 31 декември. Отбелязва се също, че учители няма да бъдат призовани на военна служба през есента.

Срокът на наборната служба е 12 месеца. Новобранците ще могат да получават призовки и по електронен път. Хартиени призовки ще бъдат получавани и на адреса на работодателя, който ще е длъжен в този случай да ги връчи на служителя си.

Едновременно с това с документа се предвижда и уволнение от военна служба на войници, матроси, сержанти и старшини, чиито срокове за наборна служба са изтекли.