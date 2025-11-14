Любопитно:

Тежка автобусна катастрофа в Стокхолм, има загинали (СНИМКИ)

14 ноември 2025, 17:56 часа 407 прочитания 0 коментара
Тежка автобусна катастрофа в Стокхолм, има загинали (СНИМКИ)

Няколко души загинаха днес в автобусна катастрофа в столицата на Швеция - Стокхолм, предаде Ройтерс, позовавайки се на шведската полиция. Ранените също са няколко, уточняват от полицията, според чието изявление причините за катастрофата засега са неясни.

Още: Автобус се преобърна в Сърбия, има загинали и ранени

Информацията първо бе разпространена от шведския в. "Афтонбладет". 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Катастрофа Швеция Стокхолм автобусна катастрофа
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес