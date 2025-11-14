Тежка автобусна катастрофа в Стокхолм, има загинали (СНИМКИ)

Няколко души загинаха днес в автобусна катастрофа в столицата на Швеция - Стокхолм, предаде Ройтерс, позовавайки се на шведската полиция. Ранените също са няколко, уточняват от полицията, според чието изявление причините за катастрофата засега са неясни.
Още: Автобус се преобърна в Сърбия, има загинали и ранени
Информацията първо бе разпространена от шведския в. "Афтонбладет".
BREAKING: Horror gripped Stockholm's Östermalm district this afternoon when a city bus on Valhallavägen veered wildly from its lane around 3:00 p.m., mounting the curb and plowing into a crowded shelter with devastating force, scattering pedestrians and crumpling the structure in… pic.twitter.com/Etla1eypYF— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) November 14, 2025
#ÚLTIMAHORA 🇸🇪 Varias personas fallecen y resultan heridas al arrollar accidentalmente un autobús de dos pisos una parada de autobús en el barrio de #Östermalm, en #Estocolmo.— eSPAINews (@eSPAINews_) November 14, 2025
🔹Informa @Aftonbladet#Suecia #Sweden #Stockholm pic.twitter.com/rp1N5wm7l9