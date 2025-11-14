Войната в Украйна:

Зеленски отстрани и министъра на енергетиката

14 ноември 2025, 17:36 часа 324 прочитания 0 коментара
Украинският президент Володимир Зеленски отстрани министърката на енергетиката Светлана Гринчук и министъра на правосъдието Герман Галушченко от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна. Указът за отстраняването им от държавния орган влезе в сила, след като бе публикуван на сайта на държавния глава.

По-рано Зеленски заяви, че Гринчук и Галушченко трябва да бъдат уволнени заради свързаното с обществения ядрен оператор "Енергоатом" разследване за корупция.

В състава на СНСО влизат членове на правителството, началниците на тайните служби, главният прокурор, директорите на Централната банка и председателят на Национална академия на науките на Украйна. Начело на съвета стои украинският държавен глава, а секретарят се занимава предимно с организационни задачи и докладва директно на президента.

Върховната Рада (украинският парламент) ще обсъди резолюция за отстраняването от длъжност на двамата министри на 18 ноември.

Елена Страхилова
