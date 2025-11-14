"Росатом": 8 дрона са атакували руска АЕЦ, 3 реактора са изключени (ВИДЕО)

Осем дрона са се опитали да ударят атомната електроцентрала "Нововоронеж" в нощта на 13 ноември. Това заяви днес главният изпълнителен директор на държавната руска корпорация за атомна енергия "Росатом" Алексей Лихачов. Той твърди, че и осемте дрона са били свалени.
"Сега, онзи ден, около осем дрона бяха насочени, няма съмнение в това, към Нововоронежската атомна електроцентрала. Всички те бяха неутрализирани и свалени", каза той пред репортери след среща с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси в Калининград.
Лихачов добави, че отломки от дроновете все пак са повредили разпределителното устройство на централата, което е наложило намаляване на мощността й.
"С цел профилактика на възможни инциденти три блока на АЕЦ, включително нашата гордост 6-ти и 7-ми блок, бяха изключени от мрежата и мощността им беше намалена под 50%", заяви Лихачов.
"Ремонтните и възстановителни дейности бяха извършени много бързо и професионално. До 11:00 часа вчера централата се върна към нормалния си капацитет на работа", каза още той.
Eight drones allegedly tried to hit Novovoronezh nuclear plant two nights ago, Rosatom CEO Alexey Likhachev claimed. Debris from "downed drones" supposedly damaged switchgear, forcing three reactors offline before full operations resumed November 13. pic.twitter.com/teC5Nz8Wia— WarTranslated (@wartranslated) November 14, 2025