Путин покани Зеленски в Москва - допусна мир, но и още война (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин покани украинския президент Володимир Зеленски в Москва, ако е "готов" за такава среща. "Казах – да, възможно е (да се проведе среща със Зеленски, бел. ред.). В крайна сметка, ако Зеленски е готов, нека дойде в Москва", бяха точните думи на издирвания от Международния наказателен съд в Хага стопанин на Кремъл, цитиран от ТАСС. Той даде пресконференция след посещението си в Китай, където участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и присъства на военния парад в Пекин по случай 80-ата годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война.

Думите му представляват своеобразен обрат в позицията на Кремъл, защото досега представителите на Руската федерация продължаваха да отричат изявленията на Белия дом за перспективата за двустранна украинско-руска среща Путин-Зеленски или за тристранна среща Тръмп-Путин-Зеленски в близко бъдеще. Последният пример - на 1 септември руският президентски съветник Юрий Ушаков заяви, че "няма споразумение" за нито едно от двете. На 16 август, след срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска, Ушаков заяви, че не знае кога Тръмп и Путин ще се срещнат отново и че лидерите не са обсъждали перспективата за тристранен формат. На 18 август обаче Доналд Тръмп заяви, че планира двустранна среща между Зеленски и Путин, последвана от такава, в която и той да участва.

Путин със стари наративи - говори за възможността за мир

Путин заяви, че Русия е предложила на Украйна споразумение още през 2022 г. за изтегляне на украинските войски от югоизточната част на страната в замяна на прекратяване на войната, но Киев отказал. Това е поредно подобно изявление на режима в Кремъл, с което Москва се опитва да убеди публиката в западните държави, че преговорите в Истанбул през пролетта на 2022, малко след началото на пълномащабната инвазия, са били саботирани от Украйна. Опорката на Русия е, че тогава британският премиер Борис Джонсън убедил Киев да не приема край на войната.

Западни медии обаче публикуваха данни за това какви точно са били условията на Руската федерация към по-малката ѝ съседка тогава - те приличат повече на пълна капитулация, отколкото на приемлив компромис: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин.

Владимир Путин заяви още, че "взаимно приемливо споразумение" е възможно, ако "здравият разум надделее". Администрацията на Тръмп имала "искрено желание" да намери решение, подчерта той. В същото време предупреди, че ако дипломацията се провали, Русия "ще трябва да реши въпроса по военен път".

Путин: Напредваме по всички фронтове

Путин заяви, че руските сили "успешно напредват по всички фронтове", твърдейки, че Украйна "запушва дупки" и изчерпва резервите си. Той добави: "Ние не се борим за територия, а за правото на хората, които живеят там, да говорят на своя език".

Всеки може сам да прецени доколко Путин е искрен - проучване на базирания в Киев мозъчен тръст Център Разумков, работещ в сътрудничество с Киевския форум за сигурност, показа в изследване през май месец, че огромно мнозинство от рускоговорещите в Украйна виждат Русия в негативна светлина: "Защитени от Путин": Рускоговорещите украинци са с негативно мнение за Русия.

Думите на руския диктатор са в контекста на цитираните от Кремъл "първопричини" за началото на войната. Режимът в Москва твърди, че войната не е започнала заради агресията на Путин, а заради разширяването на НАТО на изток и заради предполагаемото унищожаване на всичко руско ("русский мир") от страна на украинското правителство, включително култура, медии, език и православие. Под този претекст Русия продължава войната вече 3 години и половина, не спира да убива и ранява цивилни и отказва прекратяване на огъня.

Според Путин Революцията на достойнството в Украйна през 2014 г. не е изява на свободна воля от страна на гражданите на страната да поемат по европейски път, а е "преврат", организиран от западните сили.

Путин иска референдум за украински земи

На 3 септември Путин предложи също така териториалните проблеми в Украйна да бъдат "решени чрез референдум", ако военното положение в страната бъде отменено. Това трябвало да стане, ако украинските власти искали да са "легитимни". Думите на диктатора тук са в съответствие с друг важен за Кремъл наратив - че Зеленски и правителството в Киев са нелегитимни, като целта на Москва е да се инсталира проруски кабинет, какъвто беше до 2014 г.

Русия не владее напълно нито една от незаконно анексираните 4 области - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка, а иска те да бъдат признати за руски. Това сочи една от последните публични изяви на външния министър Сергей Лавров: "Научих интересни неща, искам да приключи": Клишета на Тръмп за Украйна, а Лавров пак говори с ултиматуми (ВИДЕО).

Владимир Путин повтори, че Русия е против присъединяването на Украйна към НАТО, но "никога не е против" присъединяването ѝ към ЕС.

Русия никога не е обсъждала гаранции за сигурността на Украйна в замяна на територии, заяви още диктаторът. И каза, че никога не бил отхвърлял възможността за срещи със Зеленски. Но "има ли някакъв смисъл в такива срещи?", попита реторично той.

Очаква се отговор от страна на украинския президент, който няколко пъти вече предлагаше на Путин да се срещнат очи в очи, включително в Истанбул, където тази година се проведоха три кръга преговори между Русия и Украйна. Тогава обаче диктаторът отказа и не се появи.

