"Научих интересни неща, искам да приключи": Клишета на Тръмп за Украйна, а Лавров пак говори с ултиматуми (ВИДЕО)

"Научих някои неща, които ще бъдат много интересни. Мисля, че ще научите за тях през следващите няколко дни". Това заяви американският президент Доналд Тръмп след директен въпрос на брифинг в Белия дом дали е говорил с руския диктатор Владимир Путин в последните 7 дни. Припомняме, че в последните няколко дни Тръмп сериозно ограничи публичните си изяви - той буквално изчезна от погледа на медиите - Още: "Не съм чувал за това": Тръмп коментира теориите за влошеното му здраве

Същевременно Тръмп продължи с типичните за него клишета относно войната, без да обелва и думичка какво ще направи той като президент на САЩ, за да спре тя - колко много жертви се давали безмислено от двете страни (7313 войници през миналата седмица - и руски, и украински). "Ще видим. Следя много внимателно. Искам това да приключи", гласяха всъщност лаконичните му думи на директния въпрос за бъдещи негови действия.

Руската позиция - няма никаква промяна

За да има траен мир, Украйна трябва да признае и новите "териториални реалности", заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за индонезийския вестник "Компас", публикувано на уебсайта на руското външно министерство. От думите на Лавров стана ясно за пореден път, че Кремъл иска международно признание за окупираните украински земи - те да бъдат признати за руски.

За кои украински територии става въпрос - Крим, ДНР, ЛНР (т.е. Донецка и Луганска област), както и Запорожка плюс Херсонска област. Нито една от тях не е изцяло превзета от руската армия, дори в Луганска област руските сили трябва да "покорят" още 60 квадратни километра.

И още - Украйна да не влиза в НАТО, никога да няма ядрено оръжие, което било записано в Декларацията за държавния суверенитет на Украйна през 1990 г. и именно на тази основа Русия и международната общност признали украинската държавност. Но не само това - не трябва да има разширяване на НАТО, без това нямало да има устойчив мир. Украйна трябвало да е част от новата структура за сигурност в Евразия - Още: Евразийска система за сигурност: Русия преследва имперски интереси в Украйна, Молдова и Армения

Ръководителят на руското външно министерство отбеляза, че всяка от страните е представила своята гледна точка относно предпоставките за прекратяване на войната. По думите му, ръководителите на делегациите на Русия и Украйна са в пряк контакт. Лавров добави, че Русия очаква преговорите да продължат. Руският политик отбеляза също, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп напоследък полага значителни дипломатически усилия по отношение на ситуацията в Украйна.

