На 1 септември руският диктатор Владимир Путин повтори тезата на Кремъл, че НАТО и прозападните стремежи на Украйна са провокирали руската пълномащабна инвазия през февруари 2022 г. В разговор с лидерите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Китай лидерът на страната агресор повтори неверните твърдения, че Революцията на достойнството в Украйна ("Евромайдан") е била "преврат", подкрепен от Запада. Така той отново прехвърли вината за войната далеч от Москва.

"Украинската криза не възникна в резултат на руската атака срещу Украйна, а в резултат на преврат в Украйна, подкрепен и провокиран от Запада. А след това и от опитите да се използват въоръжени сили за потискане на съпротивата на онези региони на Украйна и онези хора в Украйна, които не приеха и не подкрепиха този преврат", заяви Путин, цитиран от Kremlin.ru, удобно пропускайки факта как изпращаше войници и оръжие в Донбас, за да подклажда т.нар. сепаратизъм.

Китайският президент Си Дзинпин откри срещата на върха на ШОС в Тиендзин днес. Тя е най-голямата в историята на блока и привлече над 20 лидери, сред които индийският премиер Нарендра Моди, беларуският диктатор Александър Лукашенко, иранският президент Масуд Пезешкиан и други.

По време на речта си Путин заяви, че резултатите от неотдавнашната му среща с американския президент Доналд Тръмп, която се състоя в Аляска на 15 август, ще бъдат обсъдени подробно по време на двустранните срещи. Въпреки събитието на високо равнище в Анкъридж миналия месец, изглежда, че няма особен напредък към прекратяване на военните действия - руската армия заяви, че ще продължи бомбардировките над украински градове.

Путин се срещна със Си Дзинпин и Нарендра Моди

Путин се срещна както със Си, така и с Моди по време на срещата в Китай. Той се стреми да укрепи връзките с Индия и Китай, докато САЩ вече наложиха вторични санкции на Ню Делхи заради покупките на руски петрол, а заплашват да сторят същото и с Пекин. Двете големи икономики се превърнаха в жизненоважен икономически спасителен пояс за Русия по време на пълномащабната война и са водещи купувачи на нейния нефт, който пък захранва военната машина на Владимир Путин.

Киев също стана по-открит в обвиненията си към Пекин, че пряко подкрепя военните усилия на Москва чрез доставки на стоки с двойна употреба и компоненти за дронове: Видеозапис изобличи Китай как помага на Русия с дронове срещу Украйна.

"Винаги е удоволствие да се срещам с президента Путин!", написа Моди в социалната мрежа X. "Разговорите с него винаги са ползотворни".

Си Дзинпин подчерта, че ШОС създава модел за "нов тип международни отношения", позиционирайки групата като противовес на западното влияние. Той призова членовете да се противопоставят на "външната намеса" и да отхвърлят "манталитета на Студената война", предаде Reuters. Китайският лидер също така призова за по-тясно икономическо сътрудничество в рамките на "мегапазара" на ШОС.

На срещата присъстват лидери от Централна Азия, Близкия изток, Южна и Югоизточна Азия. Пекин обяви събитието като демонстрация на солидарност между "Глобалния юг". Китай се стреми да подчертае сътрудничеството между развиващите се и по-нискодоходните страни.

