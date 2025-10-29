Войната в Украйна:

Путин, прегърнал здраво икони: Напредваме по всички фронтове в Украйна (СНИМКИ)

"Ситуацията в зоната на специалната военна операция като цяло се развива благоприятно за нас." Това заяви днес руският диктатор Владимир Путин при посещението си в Централната военна болница "П. В. Мандрика" в Москва, където се срещна с ранени военнослужещи от 127-ма отделна разузнавателна бригада. Путин заяви, че руските сили напредвали по всички фронтове в Украйна. "Всички руски сили напредват в Украйна. Сега си гарантираме дългосрочна сигурност", каза той.

Диктаторът посети болницата в компанията на военния министър Андрей Белоусов и заяви, че всички руски бойци "се държат героично".

Въпреки това правят впечатление снимките, които се появиха на сайта на Кремъл и на които диктаторът е прегърнал икони - явно за всеки случай.

Снимки: kremlin.ru

Путин говори в болницата за поредните тестове, които Русия направи на нови оръжия - този път на безпилотното подводно ядрено суперторпедо "Посейдон".

Още: "Буревестник" лети само на думи, вторият "Орешник" също е пълна нула: Путин само си губи времето да плаши НАТО

"Най-важното е, че докато конвенционалният ядрен реактор стартира за часове, дни или седмици, този ядрен реактор стартира за минути и секунди. Това е огромно постижение", похвали се диктаторът.

Той спомена и крилатата ракета "Буревестник" с ядрено задвижване, която по-рано обяви, че е преминала тестове на 21 октомври, като каза, че електрониката, използвана в нея, се използва и в космически програми. "Така че това е пробив не само в повишаването на отбранителните способности на страната, но и в науката и националната икономика на бъдещето", каза той. По отношение обаче на същия този "Буревестник" западни експерти по ракетни технологии и ядрени оръжия се изказаха доста скептично: Лоши новини за Путин: "Буревестник" е стара ракетна технология и може да бъде свалена от НАТО още преди да излети

Снимка: kremlin.ru

Путин заяви също, че в Купянск и Покровск украинците били "блокирани и обкръжени".

