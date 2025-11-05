Путин се включва в надпреварата за редкоземни метали

Тези дни стана ясно, че Владимир Путин е инструктирал правителството да разработи план за дългосрочния добив на редкоземни метали. Диктаторът иска да се присъедини към световната надпревара за едни от най-важните стратегически ресурси затова е наредил планът да бъде готов до декември тази година, а с подготовката му е натоварен премиерът Михаил Мишустин. Заповедта бе дадена от диктатора след Източния икономически форум и инструкциите са публикувани на сайта на Кремъл.

Редкоземните метали – основни компоненти във всичко – от смартфони и електрически превозни средства до вятърни турбини – все повече се разглеждат като критични за технологичната и енергийната сигурност, привличайки вниманието на лидери като Доналд Тръмп.

Русия осигурява само около 1% от световното производство на редкоземни метали, въпреки че притежава огромни резерви. Кремъл изчислява, че страната притежава резерви от 15 редкоземни метала на обща стойност 28,5 милиона тона, пише Politico.

В момента Китай доминира на пазара, произвеждайки приблизително две трети от световния добив и представлявайки почти половината от вноса на ЕС. Докато ЕС се стреми да диверсифицира източниците си, добивът и преработката на редкоземни метали е сложен и скъп процес, което прави блока до голяма степен зависим от Пекин.

