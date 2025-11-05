Любопитно:

Путин се включва в надпреварата за редкоземни метали

05 ноември 2025, 11:45 часа 264 прочитания 0 коментара
Путин се включва в надпреварата за редкоземни метали

Тези дни стана ясно, че Владимир Путин е инструктирал правителството да разработи план за дългосрочния добив на редкоземни метали. Диктаторът иска да се присъедини към световната надпревара за едни от най-важните стратегически ресурси затова е наредил планът да бъде готов до декември тази година, а с подготовката му е натоварен премиерът Михаил Мишустин. Заповедта бе дадена от диктатора след Източния икономически форум и инструкциите са публикувани на сайта на Кремъл.

Редкоземните метали – основни компоненти във всичко – от смартфони и електрически превозни средства до вятърни турбини – все повече се разглеждат като критични за технологичната и енергийната сигурност, привличайки вниманието на лидери като Доналд Тръмп.

Русия осигурява само около 1% от световното производство на редкоземни метали, въпреки че притежава огромни резерви. Кремъл изчислява, че страната притежава резерви от 15 редкоземни метала на обща стойност 28,5 милиона тона, пише Politico.

Още: Русия несъмнено е най-слабата суперсила в света: Американски дипломат

В момента Китай доминира на пазара, произвеждайки приблизително две трети от световния добив и представлявайки почти половината от вноса на ЕС. Докато ЕС се стреми да диверсифицира източниците си, добивът и преработката на редкоземни метали е сложен и скъп процес, което прави блока до голяма степен зависим от Пекин.

Плашилото на Путин, суперторпедото "Посейдон", няма да може да изпълни мисията си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Владимир Путин редкоземни елементи редкоземни метали
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес