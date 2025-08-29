Няма смисъл: Зеленски отхвърля идеята за буферната зона с Русия (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложенията на ЕС за буферна зона от 40-100 км, като каза, че съвременната война обезсмисля подобни концепции, тъй като тежките оръжия и безпилотните самолети вече нанасят удари на голямо разстояние, предаде платформата NOELREPORTS. Той добави, че ако Русия иска по-голяма дистанция, тя може да се оттегли по-дълбоко в окупираните територии.

Идеята за буферна зона

40-километрова буферна зона между руските и украинските сили – това да е основополагаща част за бъдещо споразумение за мир в Украйна между Киев и Москва обмислят европейските лидери и Русия възприема. Това пише в нов свой материал Politico. Изданието цитира петима европейски дипломати, които уточняват, че идеята е една от няколко и че САЩ изглежда не участват в дискусиите за буферна зона. Отделно, в Европа има спор колко голяма да е точно буферната зона и е показателно, че въпросът не беше повдигнат на последната военна среща на високо равнище на НАТО. Но мисълта за такава зона е тя да напомня за разделението на Германия след Втората световна война – тоест, в бъдеще да има възможност за обединение на Украйна. ОЩЕ: Украйна надежда не вижда: Европа чертае планове на хартия, а Тръмп мълчи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Зеленски е оптимист за края на войната

Украинският президент е на мнение, че войната на Русия срещу Украйна ще приключи така или иначе, тъй като целият свят разбира, че причините на Москва за продължаване на агресията са абсурдни.

„Войната така или иначе ще свърши, Путин няма да отиде никъде. Все още можете да намерите причини, не сега, няма денацификация, нелегитимност на правителството и т.н., но все пак тези причини са безсмислени, никой по света не ги подкрепя“, подчерта президентът.

Той отбеляза, че за света Русия остава агресор. Москва е виновна за войната и именно тя трябва да сложи край на войната, предаде РБК - Украйна.

Европа се превъоръжава

Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в свое изявление подчерта, че сега Европа трябва не само да укрепи отбраната на Украйна, но и да се погрижи за собствената си сигурност. Това, каза тя, е логиката зад плана за превъоръжаване на европейските страни на стойност 800 милиарда евро, част от който ще отиде за укрепване на отбраната на Киев", предава беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Фон дер Лайен определи Путин като хищник. "Неговите проксита ни атакуват от години с хибридни методи и кибератаки“, каза председателят на Европейската комисия. ОЩЕ: Руски пари за Украйна: ЕС е готов на риск с поглед към конфискация

