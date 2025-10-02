Войната в Украйна:

Путин след 3,5 години буксуване в Украйна: Украинската армия е нищо особено - работническо-селска (ВИДЕО)

02 октомври 2025, 22:16 часа 797 прочитания 0 коментара
Путин след 3,5 години буксуване в Украйна: Украинската армия е нищо особено - работническо-селска (ВИДЕО)

На годишната среща на т.нар. дискусионен клуб "Валдай" тази вечер руският диктатор Владимир Путин е твърде словоохотлив.

Ето още едно от по-запомнящите се негови изказвания, които предизвикват смях:

"В действителност украинската армия е обикновена, работническо-селска армия. Елитът там не се бие; те само изпращат своите граждани на клане. Затова те имат и такова количество дезертьори. При нас също има - при въоръжени конфликти винаги го има, има хора, които самоволно напускат частите си, но в сравнение с това, което се случва там (в Украйна - бел.ред.) - това са единици. Разбирате ли - единици! А там е масово!", заяви Путин.

Още: Суперармията на Украйна затъмни всички на континента - кошмарът, който Путин сам си създаде

И нито един човек в залата, разбира се, не го попита - а как постъпва руският елит, той воюва ли в Украйна или пращат главно хора от по-отдалечените републики, както и затворници, и второ - защо руската армия три години и половина не може да се справи с тази "работническо-селска" украинска армия, в която при това имало и масово дезертьорство. Интересни въпроси, на които отговор никой не очаква.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Цинизмът на Путин: Заплахи заради АЕЦ Запорожие и към НАТО. На руснаците им било болно за войната в Украйна (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Владимир Путин украинска армия война Украйна Валдай война Русия НАТО
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес