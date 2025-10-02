Срещу грип и COVID: Наш учен препоръчва масова профилактика с определено лекарство

Да се организира масова профилактика с бромхексин срещу грип, каза пред журналисти акад. Ваньо Митев, директор на Научно-изследователския институт по иновативна медицинска наука към Медицински университет – София. По време на заседание на Комисията по здравеопазването в Народното събрание той представи резултати от проучване за профилактика и лечение на COVID-19 и грип с бромхексин и колхицин. Не е наблюдаван ефектът върху деца, отбеляза той.

Още: Проф. Радка Аргирова каза кога се очакват противогрипните ваксини

„Сигурен съм, че ако се направи в необходимия мащаб, може и да няма грипна епидемия“, каза Митев, цитиран от БТА. В рамките на пет години са събрани данни от лекари за 407 пациенти, на които е било препоръчано да приемат бромхексин профилактично срещу грип А и Б. Данните показват, че заболеваемостта спада до 10%.

Още: Ние сме единствената държава, която вместо да си ваксинираме децата против грип, затваряме детските градини и училищата за 2-3 седмици

По думите му бромхексин е ефективен профилактично и срещу COVID-19. „Механизмът на двете заболявания е един и същ – влизат в клетката през една и съща врата, а усложненията стават чрез хиперактивирането на една и съща органела“, обясни той. Според него за установеното от екипа му въздействие на бромхексин има 40 публикации, от които 20 са в списания с импакт фактор. Предложението за такава профилактика е представено и пред министъра на здравеопазването, посочи още той.

Още: Родени в годината на Ковид: Отпечатъкът върху децата

Профилактиката с бромхексин може да предотврати грип и COVID-19, а лечението с колхицин може да предотврати най-тежките им усложнения, каза акад. Митев по време на заседанието на комисията. Ефектът на бромхексина е най-добър, когато се взима профилактично, преди вирусът да е навлязъл в клетката, добави той. „Наблюдавани са 795 хоспитализирани пациенти, които са лекувани с високи дози колхицин, като е отчетено, че смъртността пада с два до седем пъти“, посочи акад. Митев. По думите му почти няма пост-COVID-19 симптоматика сред пациентите, лекувани с колхицин.

Още: Нов силно заразен вариант на COVID се разпространява по света: Какво се знае за него?

„Няма продукт, който да дава 100% защита“, каза още проф. Генка Петрова от Фармацевтичния факултет към Медицинския университет в София. По думите ѝ данни от рандомизирани проучвания показват, че протективната способност на противогрипните ваксини е 30-60%. Според проф. Петрова, ако един милион души приемат бромхексин, ползите ще бъдат близо 2,5 млрд. лв., спестени от хоспитализации.

Какво представляват бромхексин и колхицин?

Бромхексин представлява синтетичен аналог на алкалоид изолиран от индийското растение Adhatoda vasica. Разгражда мукопротеините в бронхиалния секрет, води до тяхното втечняване и омекотяване, като по този начин улеснява тяхното отхрачване. Стимулира действието на жлезите, разположени в лигавицата на бронхите, в резултат на което се постига облекчаване на отхрачването на гъстите бронхиални секрети и дишането. Улеснява проникването на някои антибиотици в храчките и бронхиалния секрет.

Бромхексин се използва за лечение на продуктивна кашлица при следните заболявания на дихателните пътища и белия дроб: трахеобронхит, вкл. спастичен бронхит, пневмонии, хроничен бронхит» белодробна туберкулоза и пневмокониози (заболявания на белия дроб предизвикани от специфични причинители).

Колхицинът се извлича от семената на растението Колхикум (есенен минзухар). Той е лекарствен продукт с противовъзпалително и антиподагрозно действие, който се използва за лечение на: остри пристъпи на подагра и профилактика на пристъпи на подагра при възрастни, фамилна Средиземноморска треска (наследствено заболяване, което причинява болка и подуване на ставите и органите на тялото), перикардит (подуване и възпаление на перикарда, тънката, подобна на торбичка мембрана, обвиваща Вашето сърце) и превенция при коронарна болест на сърцето, както и за облекчаване на симптоми при болест на Бехчет (системно разстройство на рецидивиращо остро възпаление).