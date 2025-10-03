Бойко Величков: ЦСКА гради модел за развитие на спорта в България (ВИДЕО)

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков гостува ексклузивно в подкаста „Код Спорт“, където за първи път говори обширно за назначаването си в клуба, представянето на отбора от началото на сезона, селекцията на „червените“ и работата по новия стадион и базата в Панчарево. Величков обясни и избора на Христо Янев за наставник на „армейците“, който според него е естествен, защото Янев е показал, че може да печели с ЦСКА и като играч, и като треньор.

"ЦСКА е клуб, който инвестира страшно много в бъдещето на спорта в България. Има много процеси, които са ясно доказателство, че в ЦСКА трябва има психически подготвени хора. В момента на моето назначаване получих десетки обаждания от "сини" легенди. Имаше много нереални заплати, което постави това напрежение. На много хора не им се иска ЦСКА да има добра селекция", гласяха чат от ключовите изречения на Величков.

Както е известно, новият треньор на столичния гранд Христо Янев бе посрещнат с масово одобрение на "червената" общност. Родният специалист напусна позицията си в Ботев Враца, за да се завърне в Борисовата градина и да замени уволнения Душан Керкез. Той пое отбора в изключително труден момент, в който "армейците" се намираха на 12-о място в класирането, след като записаха най-слабия старт в историята си. В повторния си дебют начело на тима Янев записа равенство срещу Локомотив София и бе изключително критичен към представянето на новите си футболисти.

Какво каза Величков за Янев, какво според директора е решението на кризата в ЦСКА, тежи ли престоят му в Левски в миналото и кога „армейците“ ще се върнат на върха – гледайте в епизода.